Editorial Cara a Cara: "¿Hasta dónde puede llegar Milei?"

"Qué tal, cómo les va, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hay cambio de fecha de elecciones, había muchas personas que no sabían que el 4 de mayo iban a ser las elecciones. Bueno, lo que pasa es que el 4 de mayo es el domingo posterior a un gran feriado desde el 1 de mayo, lo que pasa es que, desde ahí en adelante hubo que ver la fecha de cambio, ahora pasó definitivamente para el 11 de mayo vamos a tener elecciones en la provincia.

Cuando hablamos de elecciones hablamos de candidatos y de quienes quieren serlo, y de quienes quieren renovar sus mandatos porque ya son legisladores. En la última semana, yo diría que en los últimos 30 días, nos encontramos con la noticia a nivel nacional, que fue una noticia que salió de Salta, de un papelonero nuevo, o sea, de un exponente de los Diputados Nacionales que realmente sin ningún tipo de escrúpulos, lo que hacía era con plata del Estado Nacional, emplear a dos personas, por lo menos dos, que estaban en su planilla como empleados de él, a los fines de poder decir barbaridades de la gente. Todo esto, indudablemente que tomó algunas repercusiones a nivel nacional, porque es una cosa totalmente extraña. Y ahora, últimamente, lo han catalogado al diputado TikTok, porque es la red por donde transmitió todas las barbaridades que le hizo hacer a dos empleados que trabajaban con él en la Cámara de Diputados de la Nación.

Si ustedes se acuerdan de nuestros diputados nacionales, yo no sé si se van a acordar de alguno que haya tenido trascendencia a nivel nacional con algún proyecto que se haya presentado alguna vez. La verdad que no me acuerdo yo. Si hay alguno que sí lo haya hecho, por favor, dígamelo, para poderlo repetir el jueves que viene. Pero la verdad que no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo de dos papelones internacionales, nada más que fueron nacionales, o sea, porque fueron papelones para nuestro consumo. Uno de ellos, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en pandemia, un diputado que estaba en su casa, estaban actuando por vía Zoom, y apareció la mujer que, según dijo, venía de hacerse una cirugía estética, y se la mostraba a él, le mostraba los pechos en vivo, y él le tocaba, y miraba, y bueno, todo eso se estaba transmitiendo en todo el recinto. Indudablemente que lo echaron por un acto realmente, no sé si vulgar, pornográfico, o no sé cómo lo han calificado, pero lo echaron, lo apartaron de la Cámara de Diputados. Ahora apareció el diputado TikTok. ¿Quién es el diputado TikTok? El diputado Emiliano Estrada. ¿Qué hacía Estrada? Es un hombre que, bueno, desde el Congreso de la Nación, utilizaba dinero que cobraba seguramente de su dieta, junto con dos empleados que trabajaban con él, y los obligaba a hacer videos desprestigiando a personas del medio, ya sea el gobierno, periodistas, empresarios. Así se le ocurría, o sea, la plata era del Estado, la maldad era de él, la maldad era propia de él, y ahora no se presenta en la justicia provincial, porque dice que no confía en lo que hace la justicia, y que además tiene fueros. Yo no creo que haya tenido fueros para hacer lo que hizo, porque lo que hizo es una sinvergonzada, y ahora lo que está haciendo es una cobardía, porque en ningún momento, en todos los escritos que hizo, en todos los TikTok que publicó, nunca dijo yo no fui. Trató de justificar la actitud de los empleados de él, diciendo que se estaba atacando gente que tenía pocos salarios, y que en definitiva se la estaba injuriando. Son tres personas fundamentalmente, Florencia Arias, que fue la que más lo denostó en la justicia, explicando cómo la mandaban a hacer cosas, y un chico de apellido Aleman. Los dos figuran, lo mostramos esto ya hace 15 días, en una planilla de gente que tiene adjudicada en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Emiliano Estrada. Ahora, yo lo que no entiendo hasta este momento, es cómo no se actuó de otra forma a nivel, no solamente del gobierno de la provincia, sino que nadie actuó en base a esto judicialmente como yo creo que correspondería.

Podría ser un video nuevo diciendo que él no fue, que la verdad que se ha malinterpretado, no sé, alguna defensa de su persona. Él lo que hace es atacar a otros. Ahora, acá hay una cosa que a mí me llama la atención. La responsabilidad de los dos empleados. Porque muchos han hablado, y bueno, son dos personas que cobran un sueldo, lo mandaron a hacer eso. Yo no me conformo con eso. ¿Y sabe por qué no me conformo con eso? Porque no hay obediencia debida en eso. O sea, las dos personas que están acusadas, junto con Estrada, son personas que son personas de los medios y saben el daño que podían haber provocado en personas y sin embargo lo hicieron por mantener un sueldo. Bueno, con eso si lo hubiesen mandado a robar al Banco Macro, hubiesen ido a lo mismo.

Yo creo que acá hay una participación activa de 3 personas, por eso lo que correspondería, de acuerdo a mí, a lo que uno entiende y a lo que uno habla permanentemente con abogados y cosas del derecho, y acá hay una asociación ilícita, que hay uno que la maneja, sí, pero hay dos más que son cómplices, por lo tanto la asociación es ilícita, son 3 personas, ¿y de dónde es la asociación ilícita? De la Justicia Federal, porque cobran sueldos federales y sin embargo están haciendo esas cosas con los sueldos que cobran, eso lo ha declarado la propia empleada de Estrada. Así que Estrada le ha dejado un lindo recuerdo a los salteños, más allá de bastardear a nuestra justicia, de la cual no sabemos si no ha salido en algún momento usted favorecido cuando fue Ministro de Economía del gobierno de Juan Manuel Urtubey, o sea esta justicia que está ahora no es nueva ni nada por el estilo, esta justicia empezó ya hace 30 años atrás, se van cambiando algunos jueces, pero esta justicia, usted fue parte de la integración de esta justicia, no en forma directa sino indirecta. Porque usted no debe haber hecho las cosas, en la forma que usted se está comportando hoy, es para pensar qué es lo que hizo usted cuando fue Ministro de Economía, en qué negocio participó Estrada usted, y por qué lo protegió la Justicia. Porque es raro irse de un Ministerio de Economía sin tener ninguna causa y a lo mejor es la misma justicia que hoy está reclamando usted, será una mala justicia, usted en su momento la utilizó si era mala justicia, porque si no debía haberla denunciado y desde adentro, porque usted no tuvo un cargo menor, usted fue Ministro de Economía del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Cerramos este caso, por hoy lo cerramos.

Hablamos otra vez del valor de la palabra. Esta semana seguramente usted, como todos hemos visto, el show de los Estados Unidos con un señor que prácticamente se ha convertido en el sheriff del mundo, él decide las guerras, quiénes tienen que parar la guerra, quiénes pueden fabricar armas o no, y normalmente que él sí puede fabricar, que en Estados Unidos se pueden usar armas, él se quiere quedar con el canal de Panamá, se quiere quedar con el Golfo de México, nombrándolo el Golfo de las Américas, o sea, se ha convertido en el dueño del mundo. ¿Con quién? Y con un socio que tiene al lado, lo tuvo parado durante toda la ceremonia, Elon Mask, que se ha convertido en la figura más importante hoy del empresariado mundial, o sea, lo que él tiene declarado como dinero, es más que todo el dinero que tiene un país como la Argentina, o sea, así de sencillo es. Estos señores hoy ya pueden hacer cualquier cosa, es más, el gesto ese nazi que hizo en una reunión, fue defendido por nuestro Presidente, nuestro Presidente defendió eso, pera Milei está cada día más, yo diría tirano, yo utilizaría la palabra tirano que es la palabra que usó Grabois para definirlo, y después les voy a mostrar en qué parte lo dice. ¿Por qué? Porque ya ahora dice cualquier cosa, ya dice que los zurdos hay que perseguirlos, son unos zurdos hijos de puta y hay que hacerlo que tiemblen.

Realmente es horroroso lo que está diciendo este hombre a través de los medios de comunicación y a través de los tweets que envía. Ahora, qué cosa curiosa que ningún fiscal de la Nación tenga la valentía de decir, no, a este señor hay que iniciar una causa, lo que está diciendo es una barbaridad. O sea, nosotros ya hemos vivido persecuciones políticas, usted estuvo en esas cosas enfrascado durante años, así no fue, ¿no? Y hoy está incitando nuevamente a eso, es una incitación a la violencia. Es terrible, este hombre que está totalmente excedido en el lenguaje, vamos a ver qué aplicación le da esto a sus palabras, no es la primera vez, pero nunca había avanzado tanto. Sin embargo, ya las fuerzas políticas hoy se están poniendo de acuerdo diciendo, che, a ver, esto tiene un límite y ya hemos llegado al límite. O sea, estamos ya en contra de lo que dice la Constitución, estamos en contra de todo lo que dice el sentido común, lo que se habla con los partidos políticos, ya estamos llegando a un final, o sea, ya es inaceptable esto. Entonces, ¿quién salió a contestarle? Uno de los líderes piqueteros, Grabois, si a ustedes les puede gustar o no, Grabois. Bueno, este tipo de reacciones está provocando nuestro Presidente a través de todas las exposiciones que hubo de distintos políticos en base a la palabra de Milei. Entonces, ¿hasta cuándo la justicia argentina, que es un poder independiente, puede permitirle a un Presidente de un país decir semejante cantidad de barbaridades? O sea, ¿tenemos derecho a escuchar eso? O sea, ¿usted tiene derecho a militar en otra fuerza política que no sea los libertarios y que mañana lo puedan perseguir en la misma forma que dice el Presidente? El Presidente es una barbaridad y además las malas palabras que emplea no son ejemplos absolutamente para nada ni para nadie, por lo tanto, mi más amplio repudio a esto que está haciendo Milei.

Les cuento qué tenemos esta noche. Tenemos elecciones, les decía, el día 11 de mayo, los partidos políticos, la verdad que se ve que están trabajando muchos hasta ahora, no sé qué ha significado, ahora lo va a hacer también el Gobierno Nacional, parece, van a eliminar los pasos, acá en Salta primero se suspendieron y después el Gobernador dio las indicaciones de que se suspenden las PASO. Ahora, al suspenderse las PASO, los partidos políticos están en un problema porque tienen que organizarse, ahora están organizados y tienen posibilidad de organizarse de acá al 11 de mayo los partidos políticos, la verdad que lo vamos a consultar, lo vamos a consultar con dos partidos, primero con Miguel Lani, que es dirigente de la Unión Cívica Radical, vamos a ver qué va a hacer el radicalismo en esta oportunidad, ¿se va a presentar en Salta en las elecciones o no se va a presentar en Salta? ¿Tiene una estructura como para presentarse sin elecciones internas a una elección para el 11 de mayo? La verdad que no lo sabemos. Jesus Ramón Villa, más conocido como el Rana Villa, dirigente del Partido de la Victoria, ¿qué van a hacer en Salta? Esa es la pregunta también, ¿qué van a hacer en Salta? Estamos a 4 meses de las elecciones, hay que armar o el partido político o hacer una elección interna o se van a elegir los candidatos a dedo como habitualmente se obliga a hacer, no sé por qué, la falta de tiempo, la falta de estructura, la falta de plata para poder hacer funcionar un partido político. Lo vamos a discutir esta noche".