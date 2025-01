El Gobierno condiciona al PRO: "El Norte no se negocia"

El Gobierno volvió a establecer condiciones para un eventual acuerdo electoral con el PRO de cara a las elecciones legislativas. Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que “el norte no se negocia” porque hacerlo “sería traicionar al electorado”, en un contexto marcado por la creciente tensión entre la administración de Javier Milei y el partido liderado por Mauricio Macri.

En declaraciones a Aire de Noticias por Radio Mitre, Adorni afirmó que, aunque "es mejor ir todos juntos que no hacerlo" para "pulverizar al kirchnerismo" en los comicios, el presidente Milei no está dispuesto a priorizar esa unidad por sobre las ideas y principios que defiende su Gobierno.



Adorni subrayó: “Siempre lo dijimos: quien desee sumarse a las ideas o a los vientos de transformación que soplan en la Argentina será bienvenido. No discutimos candidaturas ni las priorizamos, porque estamos gobernando. El presidente Milei ya invitó a Macri a dialogar y alcanzar un consenso para erradicar el kirchnerismo. Extendemos esta invitación a todos los que deseen contribuir al progreso del país. Es fundamental recordar que debemos unirnos para avanzar”.







Adorni habló de la meta del Gobierno en las legislativas



El vocero también se refirió a las diferencias entre Milei y Macri, mencionando el impacto del gradualismo durante la gestión anterior: “Macri gobernó y vimos los resultados. El gradualismo no permitió el tiempo necesario para concretar los cambios estructurales. En nuestra situación, al inicio de una hiperinflación y sin acceso a crédito, no había margen para gradualismos. Si lo hubiese habido, igualmente habríamos elegido el shock y seguiríamos el mismo camino”.

Enfatizó que “el gradualismo no forma parte del vocabulario del presidente Milei ni del Gobierno” y criticó conceptos usados en el pasado, como “lluvia de inversiones” y “brotes verdes”, argumentando que estos no generan cambios concretos sin acciones profundas y firmes.

Adorni concluyó: “Lo único imposible es lo que no se intenta. Nuestro objetivo es claro: hacer todo lo necesario para cumplir con nuestra visión, sin importar encuestas, opiniones o la resistencia de una oposición anclada en el pasado. El presidente está decidido a avanzar y sacar a la Argentina de la decadencia tras décadas de populismo”.

Con información de Ámbito