Alba Quintar apuntó contra la conducción de LLA en Salta

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación en Salta, Alba Quintar, arremetió contra la conducción del partido político La Libertad Avanza en la Provincia e invitó “a todo el rebaño de libertarios que siguen a Orozco, Olmedo y Zapata, quitarse la venda de los ojos y ver que esas no son las ideas de la libertad”.

Es así que Quintar recordó que “Emilia Orozco entró porque un delincuente cayó y ella era la suplente. Así, se sumó a la olla de La Libertad Avanza y entró sin escalas como diputada nacional, sin votos propios”.

Asimismo, la abogada fue muy crítica y expresó que “la gente que nunca tuvo poder, tiene un poco, se marea y hace cagadas, es lo mismo que darle una navaja a un mono”.

Quintar afirmó ser militante y afín de las ideas del partido que tiene como figura principal al presidente de la Nación y aseguró que, antes de que el movimiento tenga una sede física en Salta, haberse afiliado, pero tiempo después, se enteró de que la habían “dejado afuera” sin explicaciones o motivo alguno.

“Lo hicieron porque se les ocurrió que no querían que entre como militante, ciudadana o como funcionaria del gobierno nacional, ni siquiera me permitieron asistir al acto que se realizó en Salta, con Karina Milei y Martín Menem” sostuvo.

En ese sentido, Quintar denunció un acto “autoritario y totalmente antidemocrático” por parte de los políticos salteños. “Cuando me avisaron que Olmedo iba a seguir con el partido, hable y me puse a disposición, por convicción y porque quiero una Argentina mejor. Estuve en algunos actos, pero desde el día uno, Emilia Orozco me pisó la cabeza” finalizó.