Recoleta: Les pidió a sus vecinos que bajaran el volumen de la música y lo molieron a golpes

Después del brutal asesinato en Lomas del Mirador, donde un policía retirado mató de un tiro a su vecino tras una discusión por el volumen de la música, otro hecho similar ocurrió en Recoleta, también en Navidad. No terminó en tragedia de milagro.

En ese barrio porteño, un joven de 29 años fue molido a golpes por tres personas que viven en el mismo edificio que él, ubicado en calle Mansilla al 3043. El chico le había pedido que bajaran la música que estaban escuchando en el Salón de Usos Múltiples (SUM), pero todo se fue de control. “Pensé que me iban a matar”, contó la víctima.

La golpiza quedó registrada por una cámara de seguridad que está en la puerta del edificio. En las imágenes a las que accedió TN se ve el momento en el que el joven sale con su perra hacia la calle y se cruza con los atacantes. Tuvieron un breve intercambio de palabras y luego comenzaron a pelearse a golpes, pero ellos eran tres y el chico estaba solo. Terminó en el piso, con un ojo morado y hematomas en los brazos y las piernas.

“Yo estuve todo el día fuera de mi casa y, cuando regreso a la tarde, desde la planta baja ya se escuchaba la música a todo volumen que venía del salón del último piso. Mi departamento está justo abajo, pero como era temprano no dije nada”, relató Lucas F. sobre los momentos previos al ataque.

“Después saqué a mi perra a pasear y me crucé en el ascensor con dos hombres y una mujer que venían del salón. Tenían una botella de cerveza en la mano. Ahí aproveché y les pedí que bajen un poco la música. La mujer me dijo que era un amargado, que era Navidad y que había que festejar”, siguió contando en una entrevista en A24.

“Yo les insistí y me seguían molestando cuando me di vuelta. Yo intentaba no engancharme porque no valía la pena. Cuando salí del edificio, me empezaron a insultar y ponerse violentos. Le pedí que no me insultaran, pero siguieron”, contó.

“Cuando me di vuelta, uno me pegó en la oreja y reaccioné”, dijo. Ahí fue cuando el joven lanzó un golpe de puño y comenzaron a pelearse, pero ellos eran tres, “Pensé que me mataban”, aseguró.

Mientras todo ocurría, dos policías de la Ciudad que estaban en la cuadra vieron la situación y decidieron intervenir. Pudieron frenar la golpiza y le preguntaron al chico si quería asistencia del SAME. Pero él se negó. Tampoco quiso hacer la denuncia. Sin embargo, la fiscalía de turno abrió un expediente de oficio e imputó a los atacantes.

