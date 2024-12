“Provocador” a “influyente”: cómo reflejaron los medios internacionales la muerte de Jorge Lanata

La noticia de la muerte de Jorge Lanata no solo impactó en la Argentina, sino que también generó repercusiones en distintos medios de comunicación de la región e, incluso, de España y Estados Unidos. Uno de ellos lo calificó como un “provocador” que revolucionó el periodismo, mientras que otro lo denominó como “el periodista más influyente” del país.

Al otro lado del Río de la Plata, el diario El País, de Uruguay, tituló: “A los 64 años murió el periodista argentino Jorge Lanata, luego de seis meses de internación”. Además, explicó de manera meramente informativa que “el conductor de Radio Mitre se encontraba internado desde el 14 de junio, cuando se descompensó en medio de un estudio de rutina”.

A su vez, El País, de España, se refirió al marplatense como “el periodista más influyente de la Argentina” y agregó: “Polémico e irreverente, marcó la historia de los medios en las últimas décadas y destapó grandes escándalos de corrupción”. Además destacó que Lanata tenía un estilo “mordaz” , tenía igual cantidad de admiradores que de odiadores, y que era “preguntador, histriónico e irreverente”. “Triunfó tanto en medios gráficos, como en la televisión, la radio, el teatro de revista, plataformas multimedia y como autor de libros de no ficción. Sus intereses eran igualmente omnívoros y podía pasar de la política a la cultura y la economía hasta comentar el último romance de la farándula local”, remarcó.

El diario El Tiempo, de Colombia, informó que el conductor falleció tras meses de estar internado en el Hospital Italiano y señaló que “sobresalió en el periodismo de investigación, como fundador de los periódicos Página12, en 1987, y Crítica de la Argentina, y como conductor en radio y televisión”. Catalogó a Lanata como una “referencia periodística” en América Latina y destacó los premios Martín Fierro que ganó.

En Chile, La Tercera indicó que el periodista destapó casos de corrupción en la década de 1990 y durante la era kirchnerista. Asimismo, el medio recordó una entrevista que Lanata le concedió en octubre de 2022, en la cual declaró: “Yo personalmente estoy harto de los políticos, y hago el programa político más visto de la Argentina desde hace 12 años. Pero me cansan. El discurso de los políticos es muy previsible, en general es bastante hipócrita, y yo prefiero poder entrevistar a gente que sufre, que tiembla, que vive los temas. No creo que los políticos sean eso, me parecen máscaras”.

En dicha ocasión, también dejó una de las definiciones que se posicionaron como una de las más emblemáticas de su carrera: “Mis prejuicios son los que tiene cualquier argentino de 60 años. Cómo puede ser que una persona haga esto, haga lo otro. Pero finalmente hay que dejar que la gente se quiera. Esto suena muy hippie, pero yo realmente lo creo: el amor es un valor importante y no tenemos por qué meternos en el amor ajeno. En buena hora que la gente se quiera, sean hombres, mujeres o trans”.

Por otra parte, El Comercio, de Perú, publicó dos notas sobre la muerte de Lanata. En la primera informó sobre el fallecimiento y la causa, y en la otra, desarrolló un perfil, donde lo definió como “un gran provocador que revolucionó el periodismo argentino”. En tanto, escribió: “Fundador de cinco revistas y dos diarios, incursionó e innovó en diversos formatos y géneros: desde libros de ficción e historia, películas y documentales, hasta monólogos teatrales”.

El Comercio, de Perú, definió a Lanata como un "gran provocador que revolucionó el periodismo argentino"

“Contribuyó a la polarización de la sociedad argentina y articuló un concepto político que pervive hasta hoy: ‘la grieta’, redactaron en la nota en la que también destacaron su adicción al cigarrillo, el fuck you como emblema durante su última etapa y sus investigaciones.

Por último, la cadena CNN en Español publicó una breve nota sobre la muerte de Lanata sin mucho desarrollo, donde comentó la causa del deceso y su largo periodo de hospitalización.

Con información de La Nación