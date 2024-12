“¿Querés jugar con fuego?, no somos cobardes”: Nuevo round entre Bullrich y sindicalistas

Acá tienen la reacción de un delincuente cuando lo atrapan con las manos en la masa. Acorralado, no sabe mejor que amenazar de muerte a quienes le cortaron todos sus curros.



Aguiar, tus palabras no son solo una provocación, son un ataque directo a la democracia que no vamos a… https://t.co/aRDUE4KA9L