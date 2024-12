Maps ayudó a resolver el crimen de un hombre desmembrado en España

Google Maps registró el preciso momento en el que un hombre mete un cuerpo dentro del baúl de un auto en el municipio español de Tajueco, provincia de Soria. Este descubrimiento es insólito, dado que la app no recorre las calles del lugar desde hace 15 años.

El cuerpo pertenecía a un ciudadano cubano que había desaparecido en noviembre de 2023 y fue encontrado desmembrado la semana pasada en el cementerio de Andaluz, una localidad a 10 kilómetros de Tajueco. Según las pistas, las sospechas apuntan a un matrimonio divorciado que vive en este último pequeño pueblo.

El cadáver hallado era de la pareja de la la mujer que engañaba a la víctima con su vecino y exmarido, principal sospechoso del homicidio, que fue identificado como Manuel Isla Gallardo, de 48 años.

La investigación por el paradero del caribeño inició cuando su primo denunció la desaparición tras haber perdido todo contacto con él. Para la búsqueda, la policía analizó entre las imágenes de Google Maps y fue ahí cuando dio con el retrato de un hombre calvo, en vaqueros y botas marrones -perfil que coincide con las características físicas de Isla Gallardo- y, entre sus manos, un paquete blanco parecido a una silueta humana.

Esa pieza clave fue crucial para la resolución del caso. El pasado 11 de noviembre, agentes de la policía llegaron hasta el municipio de Tajueco para el arresto del matrimonio por ser presuntos autores del delito de detención ilegal agravada por desaparición forzada y posterior homicidio.

Las detenciones se dieron al día siguiente de la localización de parte del cadáver en avanzado estado de descomposición, enterrado en el cementerio de Andaluz. Con la autorización de la Justicia, la policía allanó los domicilios de ambos acusados, así como también el Rover color bordó retratado por Google Maps.

Los habitantes de Tajueco se mostraron sorprendidos ante la noticia, ya que describían a Isla Gallardo, conocido como “El Lobo”, como una persona solitaria pero no conflictiva. Algunos vecinos recordaron haber visto la imagen en Google Maps, pero no le dieron importancia en su momento. La presencia de personas que no eran locales en las últimas semanas, también llamó la atención de la comunidad.

Con información de TN