Los siete jugadores que deben volver a River

Luego de un 2024 realmente apático, River Plate ya enfiló todos sus cañones hacia la próxima temporada con el objetivo impostergable de pasar la página y de cosechar títulos importantes. Por ello, Marcelo Gallardo ya puso manos a la obra.

En ese sentido, el Muñeco ya cuenta con varios jugadores en la mira para desembarcar en la próxima ventana de transferencias teniendo en cuenta que, entre otras cosas, el Millonario tendrá que disputar la Copa Libertadores de América y el Mundial de Clubes.

Paralelamente, el cuerpo técnico de la institución del barrio porteño de Núñez también recortará una parte importante del plantel profesional después de los bajos rendimientos de muchos jugadores en una temporada con más penas que gloria.

Mientras tanto, en River saben que un número destacado de futbolistas que siguen perteneciendo al club se encamina hacia la finalización de sus respectivos préstamos. Como consecuencia de ello, salvo algún imprevisto, deben retornar al Millonario.

Robert Rojas



El polifuncional defensor paraguayo viene teniendo muy poco rodaje en Vasco da Gama, por lo que es prácticamente un hecho que no continuará. Existía una obligación de compra de 2.000.000 de dólares en caso de que juegue el 60% de los partidos oficiales, algo que no sucedió.

Franco Alfonso



Recaló en Huracán por intermedio de un préstamo por 18 meses, sin cargo y con una opción de compra de 2.500.000 de dólares por el 50% del pase. De todos modos, no logró ganarse un lugar como titular en el Globo y es casi imposible que siga en Parque de los Patricios.

Tomás Galván



El volante ofensivo llegó a Tigre sin cargo y con una opción de compra de 2.000.000 de dólares por el 50% del pase. En su caso, es muy tenido en cuenta por Sebastián Domínguez, su entrenador, por lo que se podría llegar a un acuerdo para que permanezca.

Tomás Castro Ponce



A diferencia de los casos anteriores, la cesión a préstamo del mediocampista a Atlético Tucumán no solamente no presentó cargos, sino que tampoco presentó opción de compra. Por ello es que todo indica que deberá volver a las filas del Millonario,

Esteban Fernández



Llegó a Newell’s Old Boys de Rosario buscando continuidad y lo cierto es que no la encontró. La cesión a préstamo incluyó una opción de compra de 1.500.000 de dólares por el 50% del pase, pero lo cierto es que los de la provincia de Santa Fe no la ejecutarán.

Flabián Londoño Bedoya



El delantero, una eterna promesa de River, llegó a Patriotas FC de su Colombia natal a mediados de año. Sin embargo, dicha escuadra terminó perdiendo la categoría y es un hecho ineludible que, pese a tener seis meses más de préstamo por delante, no seguirá y volverá a Núñez.

Franco Paredes



El caso del defensor fue distinto ya que logró consolidándose como titular en Sarmiento de Junín. De todos modos, todo indica que el Verde, de flojísimo desempeño en la última temporada, no tendrá manera de afrontar el monto de la opción de compra

Con información de Bolavip