Maduro reconoció tener detenido al gendarme argentino: “Dimos un golpe duro”

El gobierno de Nicolás Maduro reconoció este lunes que tiene detenido a Agustín Gallo y afirmó que el gendarme argentino había viajado a ese país a “cumplir una misión”.

“El que viene a conspirar, que asuma sus responsabilidades. Más nada”, dijo el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sin mencionar el nombre de Gallo, de quien dijo que “está a la orden de los tribunales”. Pero no informó en ningún momento dónde se encuentra detenido.

Además, afirmó: “Con respecto a lo que dice la Cancillería argentina, cómo les ha dolido eso. Una persona fue detenida. Se meten en su Instagram y da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela?” ,preguntó.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre tras ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja venezolana y su hijo.

¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dice. Probablemente, nosotros lo diremos en algún momento”, afirmó Cabello.

El ministro puso en duda la versión de una visita familiar y se preguntó. “¿A qué venía a Venezuela? Todos ponen una fachada. Tenía su novia, su novio. ¿Usted se quiere casar? Véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa. Les dolió, les dolió. Venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado”, indicó.

“Unas amenazan también. La fascista Patricia Bullrich. Amenazas: será causa de guerra. Por Dios. Declárenle la guerra los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Esa no es una causa de guerra que le robaron el territorio”, dijo Cabello. De esa manera, aludió a unas declaraciones de Bullrich cuando dijo que el gobierno de Javier Milei trabaja “para que esto no se convierta en un casus belli (motivo de guerra), sino que sea realmente un final feliz”.

“Ahora aquí en Venezuela hay una justicia, hay una autoridad, hay una soberanía, una independencia. Y la Cancillería argentina tiene sus formas de ver que hace. Ellos decidieron no tener relaciones con nosotros. Se dificulta un poco la cosa. De todas maneras, a todos los detenidos en Venezuela se les garantiza sus derechos fundamentales”, afirmó.

Argentina y Venezuela no mantienen vínculos bilaterales desde que Caracas expulsó a los diplomáticos argentinos en agosto, después que Milei desconoció el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Cabello dijo que “esa persona (por Gallo, a la que no mencionó nunca por su nombre) está a la orden de los tribunales. Ellos dicen está (que) ´en una base secreta en Táchira. Vayan a buscarlo´”, indicó.

Además, cuestionó al expresidente Alberto Fernández, a quien calificó de “tibio” y “agüita de coco”. En su extensa alocución, señaló que Fernández le pidió que no viajara a Buenos Aires hace 6 o 7 años porque había un pedido de captura en su contra. “Toda la vida fue un tibio y ahí está Argentina bajo el gobierno de un fascista”, aseguró.

La familia del gendarme desconoce su paradero desde el domingo 8 de diciembre, cuando llamó a su pareja para avisarle que iba a ser sometido por segunda vez a un interrogatorio tras ingresar al país desde Colombia.

Con información de Infobae