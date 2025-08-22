Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein "lo más rápido posible"
La Cámara divulgará archivos del caso que investiga al difunto financista Epstein, implicado en una causa de red de tráfico sexual. Subrayaron que quieren ser cuidadosos con las víctimas.El Mundo22/08/2025
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su “objetivo” es divulgar rápidamente los archivos relacionados con Epstein una vez que el Departamento de Justicia comience a entregarlos el viernes, pero subrayó que quieren ser cuidadosos para no hacer nada que pueda dañar a las víctimas.
“Vamos a revisarlos y trabajaremos tan rápido como podamos. Esta es información delicada", apuntó Comer en su diálogo con la prensa, citó CNN.
"Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima involucrada en esto, pero vamos a ser transparentes. Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos recibiendo los documentos y creo que la Casa Blanca trabajará con nosotros”, agregó Comer.
Al ser consultado sobre por qué el comité no publicaría de inmediato los archivos, si la citación de la Cámara instruyó al Departamento de Justicia a ocultar las identidades de las víctimas y otra información sensible, el funcionario respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que tuviéramos que ocultar algo más”.
“Por lo general, nos preocupa que se elimine demasiada información. Así que veremos qué nos envían y a partir de ahí decidiremos”, agregó a la par de que esperan que el comité reciba los documentos el viernes.
A principios de la semana, un portavoz del comité sugirió que podría ser un proceso más complejo divulgar el material. “El comité tiene la intención de hacer públicos los documentos después de una revisión exhaustiva para garantizar que se elimine la identificación de todas las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", sostuvo.
El comité consultará con el Departamento de Justicia para asegurarse de que los documentos que se publiquen "no impacten negativamente los casos e investigaciones penales en curso”, finalizó el portavoz.
México: salió de su casa para ir a una fiesta y la encontraron muerta cinco días despuésEl Mundo22/08/2025
Danna Muñoz Rayon, de 21 años, fue encontrada enterrada en el patio trasero de una vivienda cinco días después de su desaparición.
El magnate llegó a un acuerdo provisional con los trabajadores despedidos tras la compra de la red social, para saldar indemnizaciones pendientes.
La mujer se descompensó cuando subía una de las escaleras del monumento.
Israel negó la hambruna en GazaEl Mundo22/08/2025
El Gobierno de Israel rechazó este viernes el informe de la ONU que declaró oficialmente una hambruna en Gaza, calificándolo como parcial y basado “en las mentiras de Hamas”.
El ataque interrumpe el flujo de crudo hacia Hungría, Eslovaquia y Bielorrusia, afectando el oleoducto Druzhba.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.