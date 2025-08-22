La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein "lo más rápido posible"

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su “objetivo” es divulgar rápidamente los archivos relacionados con Epstein una vez que el Departamento de Justicia comience a entregarlos el viernes, pero subrayó que quieren ser cuidadosos para no hacer nada que pueda dañar a las víctimas.

“Vamos a revisarlos y trabajaremos tan rápido como podamos. Esta es información delicada", apuntó Comer en su diálogo con la prensa, citó CNN.

"Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima involucrada en esto, pero vamos a ser transparentes. Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos recibiendo los documentos y creo que la Casa Blanca trabajará con nosotros”, agregó Comer.

Al ser consultado sobre por qué el comité no publicaría de inmediato los archivos, si la citación de la Cámara instruyó al Departamento de Justicia a ocultar las identidades de las víctimas y otra información sensible, el funcionario respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que tuviéramos que ocultar algo más”.

“Por lo general, nos preocupa que se elimine demasiada información. Así que veremos qué nos envían y a partir de ahí decidiremos”, agregó a la par de que esperan que el comité reciba los documentos el viernes.

A principios de la semana, un portavoz del comité sugirió que podría ser un proceso más complejo divulgar el material. “El comité tiene la intención de hacer públicos los documentos después de una revisión exhaustiva para garantizar que se elimine la identificación de todas las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", sostuvo.

El comité consultará con el Departamento de Justicia para asegurarse de que los documentos que se publiquen "no impacten negativamente los casos e investigaciones penales en curso”, finalizó el portavoz.

Ámbito