La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein "lo más rápido posible"

La Cámara divulgará archivos del caso que investiga al difunto financista Epstein, implicado en una causa de red de tráfico sexual. Subrayaron que quieren ser cuidadosos con las víctimas.

El Mundo22/08/2025

40dd3d60-6970-11f0-89ea-4d6f9851f623.jpg

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su “objetivo” es divulgar rápidamente los archivos relacionados con Epstein una vez que el Departamento de Justicia comience a entregarlos el viernes, pero subrayó que quieren ser cuidadosos para no hacer nada que pueda dañar a las víctimas.

“Vamos a revisarlos y trabajaremos tan rápido como podamos. Esta es información delicada", apuntó Comer en su diálogo con la prensa, citó CNN.

"Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima involucrada en esto, pero vamos a ser transparentes. Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos recibiendo los documentos y creo que la Casa Blanca trabajará con nosotros”, agregó Comer.

Al ser consultado sobre por qué el comité no publicaría de inmediato los archivos, si la citación de la Cámara instruyó al Departamento de Justicia a ocultar las identidades de las víctimas y otra información sensible, el funcionario respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que tuviéramos que ocultar algo más”.

“Por lo general, nos preocupa que se elimine demasiada información. Así que veremos qué nos envían y a partir de ahí decidiremos”, agregó a la par de que esperan que el comité reciba los documentos el viernes.

A principios de la semana, un portavoz del comité sugirió que podría ser un proceso más complejo divulgar el material. “El comité tiene la intención de hacer públicos los documentos después de una revisión exhaustiva para garantizar que se elimine la identificación de todas las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", sostuvo.

El comité consultará con el Departamento de Justicia para asegurarse de que los documentos que se publiquen "no impacten negativamente los casos e investigaciones penales en curso”, finalizó el portavoz.

Ámbito

Te puede interesar
17536162356633

Israel negó la hambruna en Gaza

El Mundo22/08/2025

El Gobierno de Israel rechazó este viernes el informe de la ONU que declaró oficialmente una hambruna en Gaza, calificándolo como parcial y basado “en las mentiras de Hamas”.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail