Una guía se desvaneció y murió delante de los turistas en el Coliseo romano

Una guía se descompensó mientras dirigía una excursión por el Coliseo romano y murió frente al grupo de turistas que la acompañaban. El hecho causó conmoción y puso en discusión las condiciones de trabajo de quienes llevan adelante los recorridos por el monumento, que es visitado por 7 millones de personas cada año.

Giovanna Maria Giammarino, de 56 años, estaba a cargo de una excursión por el sitio histórico este martes por la tarde, cuando de un momento a otro se desvaneció mientras subía unas escaleras y cayó al suelo inconsciente. Pese a los esfuerzos de los médicos y los testigos que colaboraron en la escena, la mujer murió.

“Dos turistas fueron los primeros en ayudarla. Intentaron revivirla realizando RCP. Mientras tanto, el personal del Parque Arqueológico del Coliseo llegó con un desfibrilador”, contó Isabella Ruggiero, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos Autorizados (AGTA).

“Pero desafortunadamente no había nada que pudieran hacer; Giovanna nunca recuperó la conciencia. Cuando llegó la ambulancia, lamentablemente ya había fallecido”, relató.

El miércoles por la noche, las luces del Coliseo se apagaron en “señal de luto” por la muerte de la guía. La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanché, lamentó lo sucedido: “Mis pensamientos están con todos aquellos que, como Giovanna, dedican sus vidas a mejorar nuestro patrimonio cultural”.

“Es nuestro deber rendir homenaje a su compromiso asegurando un entorno de trabajo que respete su dedicación y sacrificio”, agregó. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, también ofreció sus condolencias a los amigos y familiares de la víctima.

El suceso reavivó los reclamos sobre las condiciones de trabajo de quienes llevan adelante las excursiones por el monumento. Ruggiero remarcó que la muerte de Giovanna deja en evidencia “el esfuerzo físico al que se somete el cuerpo durante el trabajo de una guía”.

Con información de TN