Una guía se desvaneció y murió delante de los turistas en el Coliseo romano
La mujer se descompensó cuando subía una de las escaleras del monumento.El Mundo22/08/2025
Una guía se descompensó mientras dirigía una excursión por el Coliseo romano y murió frente al grupo de turistas que la acompañaban. El hecho causó conmoción y puso en discusión las condiciones de trabajo de quienes llevan adelante los recorridos por el monumento, que es visitado por 7 millones de personas cada año.
Giovanna Maria Giammarino, de 56 años, estaba a cargo de una excursión por el sitio histórico este martes por la tarde, cuando de un momento a otro se desvaneció mientras subía unas escaleras y cayó al suelo inconsciente. Pese a los esfuerzos de los médicos y los testigos que colaboraron en la escena, la mujer murió.
“Dos turistas fueron los primeros en ayudarla. Intentaron revivirla realizando RCP. Mientras tanto, el personal del Parque Arqueológico del Coliseo llegó con un desfibrilador”, contó Isabella Ruggiero, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos Autorizados (AGTA).
“Pero desafortunadamente no había nada que pudieran hacer; Giovanna nunca recuperó la conciencia. Cuando llegó la ambulancia, lamentablemente ya había fallecido”, relató.
El miércoles por la noche, las luces del Coliseo se apagaron en “señal de luto” por la muerte de la guía. La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanché, lamentó lo sucedido: “Mis pensamientos están con todos aquellos que, como Giovanna, dedican sus vidas a mejorar nuestro patrimonio cultural”.
“Es nuestro deber rendir homenaje a su compromiso asegurando un entorno de trabajo que respete su dedicación y sacrificio”, agregó. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, también ofreció sus condolencias a los amigos y familiares de la víctima.
El suceso reavivó los reclamos sobre las condiciones de trabajo de quienes llevan adelante las excursiones por el monumento. Ruggiero remarcó que la muerte de Giovanna deja en evidencia “el esfuerzo físico al que se somete el cuerpo durante el trabajo de una guía”.
Con información de TN
La Cámara divulgará archivos del caso que investiga al difunto financista Epstein, implicado en una causa de red de tráfico sexual. Subrayaron que quieren ser cuidadosos con las víctimas.
Danna Muñoz Rayon, de 21 años, fue encontrada enterrada en el patio trasero de una vivienda cinco días después de su desaparición.
El Gobierno de Israel rechazó este viernes el informe de la ONU que declaró oficialmente una hambruna en Gaza, calificándolo como parcial y basado “en las mentiras de Hamas”.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.