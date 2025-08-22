Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
Elon Musk acordó pagar $500 millones a exempleados de Twitter
El magnate llegó a un acuerdo provisional con los trabajadores despedidos tras la compra de la red social, para saldar indemnizaciones pendientes.El Mundo22/08/2025
El legado de Twitter se desvanece lenta, pero sostenidamente: hace poco, el recordado pájaro azul que identificó al servicio de microblogging fue incinerado en un desierto, en tiempos en los que los internautas se acostumbran a mencionar a la plataforma con el nombre X, a secas. Mientras avanza esta transición, reflotan esquirlas del estallido que ocurrió cuando Elon Musk compró a la red social, a fines de 2022.
El empresario y actual dueño de X acordó con exempleados de Twitter, a quienes echó tras la adquisición, el pago de 500 millones de dólares para resolver una demanda por deudas en concepto de indemnizaciones por despido.
Según CNN, el convenio fue informado por los abogados de X Corp. esta semana, y es de carácter provisional. En una presentación judicial, las partes solicitaron un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que aplace la próxima audiencia para, de ese modo, sellar el acuerdo que pondrá fin al litigio.
Elon Musk compró Twitter y sacudió a la empresa: incluso perdió su nombre
En octubre de 2022, el magnate reconocido por su actividad en Tesla y SpaceX desplegó su billetera para convertirse en el dueño de una red social en la que participaba con asiduidad. Pagó 44.000 millones de dólares y a poco de tomar las riendas de la plataforma avanzó con decisiones drásticas. Antes de cambiar el nombre del servicio a X, despidió a aproximadamente 6.000 empleados, entre ellos al que por entonces era el director ejecutivo de la empresa, Parag Agrawal.
A contramarcha de esos acuerdos, se indica que Twitter solamente entregó un mes de indemnización como máximo y que muchos de los empleados apartados no recibieron pagos.
En julio de 2024, un juez federal de San Francisco desestimó la presentación, los demandantes apelaron y se esperaba una audiencia el próximo 17 de septiembre. Tras el acuerdo provisional, se espera la confirmación que pondría fin a este pleito.
