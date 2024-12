El gremio camionero se reúne este viernes con las cámaras empresarias del transporte para avanzar en las negociaciones paritarias. En “Derechos del Mundo del Trabajo”, por Aries, el líder camionero Jorge Guaymás destacó las diferencias existentes, señalando que no todos los empresarios están dispuestos a ceder. “Hay empresarios buenos que reconocen el origen de su riqueza, pero otros no buscan soluciones. No pedimos caprichos, pedimos menos de lo que correspondería según los estudios realizados”, afirmó.

A pesar de las tensiones, Guaymás defendió el diálogo como herramienta esencial para resolver el conflicto. “No se puede dialogar con alguien que no quiere dialogar, pero vamos a seguir discutiendo hasta que las cosas caigan por su propio peso”, expresó. También subrayó que cualquier fracaso en las negociaciones sería responsabilidad de los empresarios que no cooperan.

Guaymás anticipó que, en caso de no llegar a un acuerdo, el congreso del gremio- reunido este viernes - decidirá los pasos a seguir. “Seguiremos trabajando y luchando. No aceptamos atropellos y estamos preparados para continuar esta pelea en defensa de los trabajadores”, concluyó.