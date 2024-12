Peter Lamelas será el embajador de Estados Unidos en la Argentina

El presidente electo de EEUU Donald Trump anunció que su embajador en la Argentina será Peter Lamelas, un médico de origen cubano que conoció a Javier Milei en Mar -a- Lago. Previo a su designación oficial, el médico deberá pasar la audiencia formal en el Capitolio y se espera que su llegada a Buenos Aires se produzca durante el mes de abril.

El presidente electo de Estados Unidos lo definió como "un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”, a través de un posteo en la aplicación Truth Social.

“Anteriormente lo designé para que formara parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor del Departamento de Justicia, que honra el coraje de los increíbles socorristas de nuestra nación. Ha sido miembro de la Junta de Medicina de Florida y comisionado municipal en Manalapan, Florida. ¡Felicitaciones Peter!”, sentenció el líder republicano.

La historia de Peter Lamelas, el nuevo embajador estadounidense en Argentina

Peter Lamelas tiene más de 20 años de experiencia en medicina de emergencia y servicios médicos de urgencia. Es fundador y exdirector ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las redes de atención médica primaria más grandes del estado de Florida. El servicio cuenta con más de 42 clínicas a su liderazgo.

Su historial profesional también lo vio ser parte de la Junta Directiva de la Urgent Care Association of America y formó parte de la Junta de Medicina de Florida, nombrado por el ex gobernador Jeb Bush.

En cuanto a su historia personal, Lamelas nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos de niño, junto con su familia, para huir del gobierno de Fidel Castro. En sus redes sociales se define como "cubano de nacimiento, americano por la gracia de dios".

A lo largo de su vida, el médico refugiado narró en numerosas ocasiones como sus orígenes lo llevaron a valorar la "libertad" y desconfiar de los sistemas políticos que limitan las oportunidades individuales, algo que confluye naturalmente con la visión del mundo que tiene Javier Milei.

Lamelas llegará para reemplazar a Marc Stanley, funcionario designado por Joe Biden. El médico tendrá como objetivo afinar aún más las relaciones entre los gobiernos de Milei y Trump.

Ámbito