La variante XFG, también conocida como Stratus o “Frankenstein”, se convirtió en el centro de atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace ya algunas semanas, cuando el organismo alertó sobre su rápida expansión a nivel global.

XFG es una subvariante de Ómicron, surgida de la recombinación genética de las variantes LF.7 y LP.8.1.2, comenzó a preocupar a las autoridades sanitarias mundiales debido a su crecimiento en varias regiones del mundo, especialmente en Europa y América Latina.

Aunque su propagación es veloz, la OMS catalogó a la XFG como una “variante bajo vigilancia”, e indicó que por el momento no hay pruebas de que genere una enfermedad más severa y las vacunas actuales siguen siendo efectivas para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

Por qué se la llama variante “Frankenstein”

La variante, conocida como “Frankenstein” debido a su origen recombinante, comenzó a tomar fuerza en el sudeste asiático antes de expandirse hacia países de Europa, como el Reino Unido, y América Latina, con especial énfasis en Brasil.

En Río de Janeiro, la cepa fue confirmada por el Instituto Oswaldo Cruz (IOC) a principios de julio, donde se detectó en el 62% de los casos de COVID-19 analizados entre el 1 y el 8 de julio.Este hallazgo refuerza la rápida expansión de la subvariante, que ya ha sido reportada en varias regiones de Brasil, como São Paulo, Ceará y Santa Catarina.

Aunque su presencia aún no ha sido confirmada en Argentina, se sospecha que podría haber llegado debido a la cercanía geográfica. La misma no ha sido notificada en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) 764 correspondiente a la Semana Epidemiológica SE 27 de 2025 (29 de junio al 05 de julio).

“En cuanto a los casos de COVID-19, las detecciones de SARS-CoV-2 en personas internadas permanecen en valores bajos. En la SE 27/2025 se registraron 40 casos positivos con este diagnóstico y 2 casos fallecidos”, publicó el Ministerio de Salud de la Nación, quien elabora el BEN semanalmente.

En diálogo con Infobae, el doctor Ricardo Teijeiro (MN 58065), infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) señaló que se trata de la variante que está circulando más fuertemente en Europa y ahora llegó a Brasil. “No es de una magnitud muy importante ni tampoco es mucho más grave en cuanto a sintomatología. Como todas estas enfermedades respiratorias, rápidamente trae disfonía e inflamación de la laringe. Sí, es importante decir que estas variantes vienen de mutaciones de Ómicron y otras variantes que han circulado. Así que todos aquellos que tuvieron contacto con el virus o fueron vacunados, tienen anticuerpos para estas variantes”, sostuvo el experto.

“Así, las vacunas que actualmente se están usando también protegen contra estas variantes. Lo que no hay que olvidarse que el virus sigue circulando. Aquellos que tienen más riesgos son los mayores de 60 años y personas que tienen enfermedades crónicas. Todas deben seguir recibiendo los refuerzos de la vacunación contra el COVID”, precisó Teijeiro.

La variante XFG avanza en Europa y EEUU

En cuanto a su prevalencia, la variante XFG se ya es la más dominante en algunos países europeos. En el Reino Unido, por ejemplo, el sublinaje XFG.3 representaba el 30% de los casos de COVID-19 registrados a finales de mayo de 2025.

Este aumento es significativo si se considera que otras variantes también siguen circulando, como LP.8.1.1, JN.1 y NB.1.8.1.

Sin embargo, a pesar de su rápida expansión, la OMS ha clasificado la XFG como una “variante bajo vigilancia”, indicando que, aunque crece a un ritmo alarmante, aún no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave o que afecte considerablemente la eficacia de las vacunas.

El origen de esta variante es peculiar. Como sugiere el nombre “Frankenstein”, la XFG resultó de la combinación de dos variantes previas del SARS-CoV-2, un proceso conocido como recombinación genética. La mutación del virus, que se ha dado entre individuos infectados con diferentes cepas al mismo tiempo, genera un “monstruo” genético, en referencia a la famosa obra de Mary Shelley.

Este tipo de evolución viral es un fenómeno recurrente en la historia de la pandemia, y aunque es relativamente común en los virus, esta subvariante ha logrado captar la atención debido a su habilidad para propagar rápidamente.

El infectólogo, epidemiólogo, magister en Salud Pública, Hugo Pizzi, afirmó a Infobae que el coronavirus está evolucionando a nuevas variantes. Todo el tiempo están surgiendo, como la anterior a esta que se originó en Tailandia, luego pasó a China y de allí a Europa y EEUU. Allí las autoridades ya recomiendan aplicarse la vacuna que previene tanto el COVID como la gripe, todo en el mismo frasquito, como lo autorizó la FDA.

“Ahora, esta esta nueva variante, que es el fruto de dos variantes, ya llegó inclusive al sur de Brasil. Dicen los colegas brasileños, con los cuales estamos siempre en contacto, que da cuadros de disfonía, alteraciones y malestar en la garganta. Hay algunos que dicen que pierden totalmente la voz”, sostuvo el experto que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

Y agregó: “No hay ninguna duda que las personas que están vacunadas tienen un caudal de anticuerpos que los protege. Por eso nosotros desde hace ya largo tiempo venimos insistiendo, que la vacuna debe ser actualizada independientemente de la cantidad de dosis que se tenga. El que está vacunado puede tener algún signo o síntoma leve, pero no va a ser nada grave. De todos modos, quiero que sepas que todavía hay gente que está internada, no por Frankestein o Stratus, sino por otras. Pero son gente sin vacunación, lo mismo que todas las enfermedades respiratorias que tenemos. Son gente que no está vacunada”.

Para finalizar, Pizzi afirmó: “Las vacunas en general sirven por su constitución clásica, como la Arvac, porque es muy parecida a la de la de la hepatitis B en cuanto a su funcionamiento, e incluso puede ser modificada con una nueva variante, llegado el momento. Lo mismo que las ARN mensajero”.

Cuáles son los síntomas de la variante XFG, conocida como “Frankenstein”

Los síntomas provocados por la XFG son similares a los de otras variantes del COVID-19, aunque con un rasgo distintivo: la ronquera. La pérdida de voz o afonía se ha convertido en un signo temprano de la infección, lo que permite a los médicos diferenciarla de otras variantes.

A esta característica se suman los síntomas comunes de la enfermedad, como fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general. Aunque la XFG no parece provocar un mayor número de hospitalizaciones que otras variantes, su rápida propagación ha encendido las alarmas en diversas partes del mundo.

Una de las principales preocupaciones sobre la variante XFG es su capacidad de propagarse rápidamente, lo que podría llevar a un repunte de casos en regiones donde ya se habían logrado avances significativos en el control de la pandemia. Este fenómeno ya se ha observado en España, donde los contagios se triplicaron en cuestión de semanas. Los expertos atribuyen este aumento a la rápida expansión de Stratus, que, al igual que sus variantes predecesoras, no muestra una tasa de mortalidad significativamente más alta, pero sí una mayor tasa de transmisión.

