Baja de impuestos: Gobernadores reclaman precisiones y advierten por la falta de recursos

"Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y les devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca deberían haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas, para ver quién atrae más inversiones", dijo el Presidente en cadena nacional.

Apenas un día después y con las palabras de Milei todavía frescas, caciques de todo el país intentaban decodificar el mensaje. Ante la consulta de Ámbito, desde las jurisdicciones trazaron algunas líneas comunes. En primer lugar, pusieron el énfasis en la necesidad de recibir recursos.

"Creemos en eso, con el financiamiento correspondiente. Ahora le están descargando todas las responsabilidades a las provincias y nos sacan recursos en lugar de dárnoslos", protestaron desde una gobernación aliada a la Casa Rosada. "El discurso es libre, pero los hechos son sagrados", sumaron en un distrito norteño, parafraseando al fallecido juez de la Corte Suprema Carlos Fayt.

Desde las filas amarillas también se mostraron cautos. "Si esa mayor autonomía viene con los recursos correspondientes, avanti", comentaron en una jurisdicción PRO.

Uno de los primeros mandatarios en hablar de manera oficial fue el peronista díscolo Osvaldo Jaldo (Tucumán). "La Nación recauda impuestos propios, como las retenciones, a los combustibles y exportaciones, que no son coparticipables, pero el IVA sí es coparticipable y no sabemos que hará la Nación con el IVA. Casi la mitad es para la Nación y la otra mitad es para las provincias. Por lo que nos parece que el Presidente habló de manera global", evaluó.

En ese sentido, sostuvo que "del dicho al hecho, hay un trecho, porque hay que ver la instrumentación y a qué sectores impactará el proceso y cómo será la operatividad de esas transformaciones", al tiempo que afirmó que "hay un país que está cambiando y que va a seguir profundizando los cambios". "Argentina no quiere retroceder. Rompió el retrovisor. No quiere mirar para atrás. Tenemos que saber leer lo que está pasando en el país. Eso es lo que hice desde el primer día de Gobierno lo que se hizo es importante, pero no suficiente", completó.

Por su parte, el ministro de Gobierno de Corrientes, Carlos Vignolo, anticipó que "es interesante" una baja de impuestos "siempre y cuando no afecte a las provincias". En diálogo con radio Sudamericana, el funcionario evaluó que la expectativa de las provincias está en “esperar a conocer el impacto de la eliminación del 90 por ciento de los impuestos”, con eje en “la importancia del tema de la autonomía de las provincias”.

“Nos parece interesante, pero siempre que no tenga impacto en las provincias, como pasó este año”, comentó el ministro que responde a Gustavo Valdés.

Dudas y críticas

A la par, un diputado de una importante provincia comentó a este medio: "No se entiende muy bien qué quieren hacer. Los impuestos nacionales, IVA, Ganancias, etc, ¿los van a bajar? ¿Los van a seguir cobrando? No fueron muy precisos. Entiendo que hay un montón de impuestitos que quizás los sacan para que cada provincia decida si lo recompone por otro lado. Lo coparticipable es IVA y Ganancias, no hay mucho de dónde tocar. Es una cosa medio ambigua".

Sobre este aspecto, la fuente señaló que el Gobierno busca ir a un "modelo como el norteamericano, con el tax provincial". "El tema es que cuando hacen un anuncio de 90 impuestos menos, en realidad hablan nominalmente, no en porcentajes. No creo que saquen el IVA. Ellos hablan de competencia tributaria; en EEUU, la competencia tributaria es el IVA. Vos pagás un impuesto que en un lado es del 8%, en otro del 6%, en otro del 9%. Impuestos sobre cuestiones productivas, etc., ya están en las provincias. Ingresos brutos ya está en las provincias y las provincias tienen políticas de incentivos", completó.

En tanto, el gobernador Sergio Ziliotto (La Pampa) se refirió en duros términos a los dichos del Presidente. "Lo que Milei anunció ayer fue más ajuste, casi una guillotina", dijo el mandatario. "Para que exista desarrollo tenemos que ver cómo se distribuye porque hay sectores que siguen yendo a la baja y hoy cuando hablamos de finanzas públicas hay un gran amesetamiento sobre todo por la baja del consumo", detalló el líder peronista a Radio Noticias.

Ziliotto, además, lanzó que en la actualidad "Milei tiene la suma del poder público, porque las herramientas se la dieron muchos gobernadores y legisladores, los convenios de las obras públicas, por ejemplo, no se cumplieron". Por último, afirmó que "no podemos hablar de un país serio que hace dos años no tiene presupuesto" y recordó que Nación retiró de las provincias todas aquellas responsabilidades como la salud, los alimentos, el trabajo. "Es decir que todo lo que impacta en el territorio se retiró por lo que no es solo involución sino una consolidación de lo que pasó", cerró.

Tal como ocurrió con la presentación del Presupuesto, cuando Milei les reclamó un ajuste de u$s60 mil millones a las provincias, este miércoles funcionarios de su gabinete tuvieron que salir a relativizar sus dichos. En esta ocasión, fue el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien puso paños fríos.

“Él no está hablando de eliminar 90% cuantitativamente, sino en términos de la cantidad de instrumentos. Para bajar 90% la carga impositiva tendríamos que bajar 90% el gasto", remarcó.

