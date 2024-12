Críticas a Milei tras la cadena nacional: "Le habló a los ganadores del modelo económico”

Tras el discurso del presidente Javier Milei por el aniversario de su gestión, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, analizó las declaraciones del mandatario por cadena nacional y señaló: “No le habló al pueblo argentino, le habló a los ganadores del modelo económico”.

Acompañado por todo su Gabinete, el mandatario defendió su gestión y realizó una serie de anuncios de cara al próximo año. Milei comenzó agradeciendo a la población por el “sacrificio” que realzó durante estos últimos meses y aseguró que el esfuerzo no fue en vano. “Este año, los argentinos hemos demostrado ser hombres y mujeres fuertes”, sostuvo el Presidente.

Sin embargo, Martínez cuestionó el discurso de Milei en un diálogo con A24 al plantear: “Un año de gestión, dos años de campaña, porque a lo largo de este año de gestión lo único que ha hecho es campaña electoral”. En ese sentido, agregó que, con este discurso, “ha abierto el tercer año de campaña electoral, que es el que lo lleva hacia las elecciones del año que viene”.

De esta manera, continuó con sus valoraciones y consideró que “no dijo absolutamente nada nuevo respecto al modelo económico”. “Lo novedoso que apareció respecto a eso es algo que viene ya insinuando en algunas intervenciones, que es este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que no aparecía en la valija de herramientas iniciales de Javier Milei”, explicó.

Para Martínez, “no habló nada que tenga que ver con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”, por lo que mencionó entre los temas que faltaron abordar a “la producción, el trabajo, el campo, la industria, consumo interno, comercio, educación y acceso a la salud”. “No habló de jubilaciones”, sumó.

Más adelante en la entrevista, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria indicó que el Presidente “planteó los ejes que le resultaron eficientes en términos de acumulación política durante la campaña”. “En lo troncal no le habló al pueblo argentino, le habló a los ganadores del modelo económico, le habló a los que están favoreciéndose con este modelo económico y lo que él les está diciendo es que este rumbo no se cambia y ni siquiera un año electoral lo va a modificar”, sostuvo y definió a la cadena nacional como “todo humo”.

Luego, se refirió a la propuesta económica que impulsa el mandatario desde que llegó a la gestión. Según Martínez, se trata de una política de “derrame”. “Está planteando un esquema de hiper recesión nacional, sin ningún tipo de incentivo a la producción nacional, sin un perfil productivo, sin un perfil industrial, sin un agregado de valor y con un tratado de libre comercio”, afirmó.

En consecuencia, proyectó que “acá no va a quedar ninguna industria en pie en Argentina y si no va a quedar ninguna industria en pie, este es un modelo económico que va a alcanzar solamente para un cuarto de los argentinos”. “3 de cada 4 argentinos se van a quedar con la ñata contra el vidrio”, rarificó.

Al ser consultado sobre los altos niveles de imagen positiva que tiene el Gobierno, Martínez señaló que “cuando él apela tanto a la necesidad de sostener la esperanza en todo, esto es porque sabe que la esperanza está agotada, está cortada”.

Con respecto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, el diputado aseguró que “hay una desinformación absoluta” sobre este tema en el Congreso. “Nosotros no sabemos absolutamente nada, hay muchísimos diputados que están hoy esperando si se confirmaba o no se confirmaba, para armar una agenda de trabajo en las comisiones o una potencial sesión. No sabemos absolutamente nada, a esta altura yo creo que teniendo la potestad de ejercer la facultad presupuestaria y teniendo el famoso 846 de la deuda para mí Milei ni quiere extraordinarias, con eso arranca, después lo demás es fulbito para la tribuna”, sumó.

En este punto, resaltó la importancia de debatir un presupuesto nacional y tildó de “gravísimo” que el Gobierno elija no tener presupuesto por segundo año consecutivo. “Es gravísimo para las provincias y los municipios”, añadió.

Con información de Infobae