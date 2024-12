El Gobierno descartó convocar a sesiones extraordinarias en diciembre

El Gobierno descartó finalmente convocar a sesiones extraordinarias en diciembre por falta de acuerdos con la oposición. El Ejecutivo sostiene que no tiene consenso para tratar ninguno de los proyectos que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, y no descarta realizar un llamado para febrero.

La Casa Rosada asegura que no logró llegar a un punto común con los bloques aliados y mantiene la postura de que no hará un llamado ni enviará proyectos sin tener un acuerdo cerrado con la oposición. “No nos vamos a arriesgar a mandar un tema para perder tiempo y que se dilaten las negociaciones”, expresó a TN un alto funcionario.

En Balcarce 50 reconocen que buscaron los votos del peronismo para concretar la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no lograron un acuerdo. Lo mismo aplica para los cambios en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) junto a las modificaciones en su composición jurídica (Ley 23.298).

La mesa política de Nación manifiesta también que no tiene los votos para sancionar el proyecto del Presupuesto 2025 y sostiene que no lo enviará en el corto plazo al Congreso. “Nosotros queremos mantener los detalles técnicos del borrador original, pero no hay margen para votarlo”, aseguran los cercanos al presidente.

