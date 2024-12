“Va a recoger los dientes del piso”: la advertencia de Villamayor a otra diputada

La sesión de la Cámara de Diputados de este martes se encendió con un cruce inusual entre la diputada Socorro Villamayor y su par Griselda Galleguillos, del bloque opositor Ahora Patria. Fue en el marco del debate por el proyecto de Declaración en el que los legisladores salteños expresaron su preocupación por la falta de tratamiento en la Cámara baja nacional del proyecto “Ficha Limpia”. La iniciativa, de autoría de Villamayor, fue aprobado.

Todo comenzó cuando Galleguillos apuntó dardos contra la autora de la iniciativa en debate. “Sería importante que la diputada (Villamayor) haga una mira introspectiva y vea en su círculo íntimo. Ella tiene un padre que fue destituido por causas de malversaciones de fondos”, lanzó.

Villamayor agarró el guante y expuso una férrea defensa de la honra de su padre, Juan Carlos Villamayor. “Es la primera y la última vez que te voy a hablar, Griselda. Si volvés a mencionar a mi padre, me vas a ver en los estrados o vas a recoger los dientes del piso”, disparó Villamayor.

En su encendido discurso, Villamayor criticó a su colega por desconocer, según ella, las resoluciones judiciales que absolvieron a su padre. “No sé quién es tu tata, ignorante, pero mi padre tiene certificado de buena conducta. Tal vez deberías aprender a leer antes de hablar”, agregó en medio de acusaciones cruzadas por Ficha Limpia.

Ahondando en el tema, la legisladora oficialista apuntó dardos contra el presidente Javier Milei. Villamayor acusó a Galleguillos de no saber justificar por qué el primer mandatario “no quiere aprobar ficha limpia”.

Pero la cosa no quedó ahí ya que al levantarse Socorro Villamayor de su silla, la diputada Laura Cartuccia tomó la palabra y le dijo que si estaba alterada era problema suyo. “No me metí ni con su padre ni con usted y puedo reírme de lo que se me antoje”, la desafió. Finalmente, le advirtió a Villamayor que pedirá una cuestión de privilegio la próxima vez que “me falte el respeto”.