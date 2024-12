Secretos de Estado: una agencia comisionará los espectáculos en Salta

Finalmente, están hechos los cambios en el Gabinete de Gustavo Sáenz y pocas son las salidas reales de una gestión que se caracterizó por el sostenimiento de los nombres, pese a todo.

Sin embargo, hay una modificación de la estructura de gobierno que todavía no está oficializada pero es casi una realidad. El cambio de conducción en la Secretaría de Deportes no es más que una mero maquillaje para pretender ocultar la continuidad del polémico y polifacético Sergio Chibán.

Incluso, los pasillos de la Casa de Gobierno cuentan que la Agencia de Promoción que le están confeccionando a medida, incluye la participación societaria del exministro de Gobierno urtubeycista, Juan Pablo Rodríguez.

La intención es clara: negocios.

Los espectáculos que se contabilizaron en los estadios y teatros provinciales dejaron numerosos trascendidos que, vinculados a un funcionario que reconoció abiertamente ser un mafioso que declamaba “actos y consecuencias”, supieron ser disimulados. Estos señalaban que cada show debía dejar una jugosa cantidad de entradas de “cortesía” para que “la secretaría” proceda al reparto entre manos amigas y las transforme en billetes. Muchos billetes. Los rumores hablan, incluso, de hasta 10 millones por evento.

La creación de una Agencia de Promoción que se dedique a la organización de los eventos deportivos, espectáculos deportivos, teatrales, musicales y bailables, entre tantos otros rubros explotables que permite la actividad, sólo hicieron imaginar que el negocio podría ser redondo.

Sabido es que los “cambios” en el gabinete fueron propiciados por el “asesor sin cargo”, que uno de los protegidos es el mandamás de la Liga y que el nuevo secretario no hará más que lo que ordenen los dos primeros.

Así las cosas, todo queda encaminado para que los negocios sigan riendo pero ahora potenciados con nueva estructura gubernamental.

"No tengo nada que ver"

Consultado sobre la publicación, Juan Pablo Rodríguez descartó de plano el señalamiento y subrayó que "no tengo idea de dónde se saca esa información que es totalmente falsa" . "Desconozco la creación de un organismo nuevo. Además, no me dedique ni me dedico a la organización de eventos", dijo.

En el mismo sentido, lamentó la publicación que consideró una "operación mediática". "No soy funcionario público desde hace 5 años, mi actividad está enfocada en mi empresa y en mis medios, y no tengo vinculación alguna con show, espectáculos ni ninguno de esos rubros", destacó Rodriguez.