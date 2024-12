A horas del GP de Abu Dhabi, qué se sabe sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

¿Qué pasará con Franco Colapinto en 2025? Esa pregunta aún no tiene respuesta, pero podría tenerla en las próximas horas, cuando termine de definirse la grilla de pilotos de la Fórmula 1. Eso se podría dar antes o después del GP de Abu Dhabi, el último Gran Premio del año.

La realidad es que el argentino aún no tiene asegurada su plaza para la próxima temporada y, en ese contexto y después de un duro fin de semana en Qatar, tendrá que volver a salir a la pista. Si bien sus managers y algunos rumores en redes indican que será piloto oficial de la máxima categoría del automovilismo en 2025, aún no hay confirmaciones.

En preciso decir que la Fórmula 1 no tiene un tope de tiempo para que las escuderías anuncien a sus pilotos, por lo que el espera comunicado podría darse en cualquier momento. De todas maneras, es muy poco probable -o casi imposible- que eso suceda durante el Gran Premio de Abu Dhabi, que tendrá sus primeras pruebas libres el viernes a las 6.30 (hora de Argentina), por lo que se especula que antes del jueves podría haber movimientos o bien después del domingo.

Las posibilidades de Colapinto en Alpine en 2025

En ese sentido, la escudería Alpine ya confirmó que Esteban Ocon no competirá en Arabia Saudita y en su lugar lo hará Jack Doohan, quién representará al equipo francés la próxima temporada, algo que bajó la espuma acerca de una posible incorporación de Franco al equipo francés.

De todas maneras cabe destacar que Doohan tiene una cláusula de rendimiento por lo que nada es definitivo, mucho menos si se tiene en cuenta que uno de los asesores, Flavio Briatore, reconoció su interés por el argentino.

A pesar de eso, según el medio alemán Amus, el piloto argentino sería muy caro para la escudería francesa, por lo que su arribo se habría enfriado.

Las posibilidades de Colapinto de llegar a Red Bull en 2025

Red Bull, una de las escuderías que coqueteó con Franco durante varios meses, al parecer se habría bajado de la pelea por el piloto argentino. Christian Horner, director deportivo del equipo austríaco, fue contundente con sus declaraciones y ahuyentó rumores de traspaso.

“Sin duda es un talento que quiere ganarse un puesto permanente en la Fórmula 1. Tenemos una gran cantera de talentos en el equipo junior de Red Bull y estoy seguro de que Franco encontrará su sitio en la parrilla en el futuro”, dijo el director de la escudería austríaca en diálogo con Motorsport.

A pesar de esto, no está del todo descartado que Colapinto pueda sumarse a Red Bull o a su segundo equipo, RB. Y es que las declaraciones de Horner podrían formar parte de una estrategia de la escudería de la bebida energizante, que aún no confirmó la continuidad de Checo Pérez, el piloto mexicano que tiene contrato con el equipo, pero del que no están muy convencidos.

Qué pasará con Franco Colapinto si no consigue asiento en 2025 en la Fórmula 1

En caso de que Colapinto no sea cedido a otra escudería, continuará en Williams como piloto de pruebas. El equipo británico ya confirmó a Alex Albon y Carlos Sainz como sus pilotos principales para 2025 y, en principio, eso no cambiará en el equipo de James Vowles.