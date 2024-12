El Gobierno habilitará que los conductores puedan cargarse nafta ellos mismos

Federico Sturzenegger acababa de terminar su disertación frente a los petroleros. Se acercó entonces Fernando Fernández, es el CEO de Netzsch, y uno de los sponsors del encuentro del Club del Petróleo que se realizó en el Hotel Libertador y dijo que quería hacerle un presente. Sacó de una caja un filo brilloso, pero recordó entonces la tradición de que los cuchillos no se regalan -en rigor, la causa es que se corta el vínculo entre las personas- porque, dijo, uno es solidariamente responsable de lo que se haga inmediatamente con él. Entonces le dijo: “Quiero ser el que pudo sacarle unas monedas”. Sonrió y hubo risas en el salón. Sturzenegger no tenía cash. Lo socorrió Javier Iguacel, hoy titular de Bentia Energy, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado logró así llevarse su cuchillo.

Minutos antes, había definido los dos pilares de la gestión del presidente Javier Milei, el equilibrio fiscal y la desregulación de la economía, que lo tiene a él como principal protagonista. Lo escuchaban atentamente en la mesa principal Horacio Marín (YPF), Catherine Remy (Total), Ernesto López Amazon (IAPG), Oscar Sardi (TGS), Carlos Ormaechea (CEPH), Tomás Hess (CEOPE) y Eduardo Rodríguez Chirilo (exsecretario de Energía del actual Gobierno).

Sin embargo, entre la habitual defensa del modelo libertario, dejó entrever dos novedades que abrirán el debate en los próximos días. Ambas cuestiones surgieron en el turno de las preguntas que le hicieron los empresarios.

En principio, según dijo Sturzenegger, en las próximas semanas llegará una desregulación a las estaciones de servicio. Según dijo el ministro, ya está escrito el decreto con el que se podrá habilitar el autodespacho de combustible. Esto significa, que, como en otros países del mundo, cada cual se podrá cargar nafta o gasoil en su auto.

Por otra parte, luego de que el ministro pidiera apostar a algunos insumos como el litio o el cobre para promover la electrificación y dar una respuesta a quienes cuestionan el cambio climático a la hora de desarrollar los fósiles, ratificó que se analiza qué hacer con la Ley de Glaciares que limita, por caso, el desarrollo de las minas de cobre. Cuando lo consultó sobre si trabajarán con un decreto de necesidad de urgencia, una ley o una reglamentación simple, el ministro dijo que se está analizando en la Subsecretaría de Minería y que el debate se dará cuando llegue un gran proyecto. Fuentes oficiales ya habían anticipado que en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata que la Ley de Glaciares estaba bajo análisis. En el sector minero creen que es imprescindible avanzar con un DNU o una nueva ley.

“El decreto está escrito; está iniciado el decreto”, dijo Sturzenegger sobre el despacho de combustibles, luego de una pregunta en el auditorio. “En la Argentina, por un tema de necesidad extrema, YPF lo ha implementado en Rosario, porque las estaciones en la noche se hacen con autodespacho, pero no tendría que ser por un tema de seguridad, es un tema de libertad. Vos organizás tu relación comercial de la manera más libre que quieras, ¿no?”, se preguntó.

“Es un tema que entra dentro de las generalidades de la ley. Tenemos, también, toda una discusión sobre los tamaños de las estaciones de servicio. No sé exactamente cómo quedó el decreto por el tema de los camiones, etcétera, pero nosotros queríamos liberar totalmente las restricciones de tamaño, que son bastante restrictivas, pero no me acuerdo cómo quedó. Pero el decreto está escrito y ya está en proceso para el autoabastecimiento”, completó el ministro.

“También el abastecimiento eléctrico”, aclaró Sturzenegger. “No vaya a ser después que alguien nos diga que el abastecimiento eléctrico tiene que ser una especie de servicio [distinto]. Queremos dejar claro que eso no tiene que ser el caso, porque cuando vos tengas autos eléctricos, vos vas a ir a un restaurante y vas a querer cargar el auto cuando vos estás comiendo. O si vas a ir a un shopping, vas a querer cargar el auto cuando estés comprando. Entonces estamos también asegurándonos que el despacho de energía eléctrica para el transporte se haga en un espacio de total libertad y que no ocurra, digamos, con un nichito de negocios particulares. Ya que, por supuesto, las estaciones de servicio seguramente lo incluirán. Así que, está en camino. En un par de semanas lo vas a tener”, cerró.

En una petrolera dijeron que hay que ver cómo se implementa y recalcaron que siempre hubo alguna intención de poner el autodespacho, pero hubo algunas “limitaciones con el tema de los sindicatos”. Recordaron que el autodespacho en alguna época existió en la Argentina, luego se eliminó y “básicamente el principal escollo que tenés ahí no es la tecnología, o el tema cultural, si no que tiene que ver hoy con los temas sindicales”, reiteraron. De hecho, contaron que hay algunas estaciones de servicio que podrían funcionar con autodespacho y no lo hacen por los playeros.

“Es un viejo tema que genera mucha oposición del sindicato”, dijeron en otra petrolera. “Desde hace mucho, hay distintos proyectos sobre el tema que no pudieron prosperar. Veremos qué pasa esta vez”, agregaron. “A las compañías nos interesa explorar la alternativa. No creemos que vaya a reemplazarse la mano de obra, y sí puede generar la viabilidad de estaciones de servicios en lugares más remotos sin tanto volumen de ventas, pero con necesidades de abastecimiento”, dijeron. Este medio consultó a Carlos Acuña, hombre de la CGT y secretario general de los estacioneros (en casi todas las petroleras, menos en YPF), pero todavía no tuvo una respuesta de parte del sindicalista.

El cambio climático

Justo antes, le habían además preguntado su opinión personal sobre el cambio climático. Todo en una industria está cuestionada desde el ecologismo. “La única contribución que hace la Argentina a combatir el cambio climático es su cobre, que es un insumo básico para la electrificación; es un litio, que es un insumo básico para la electrificación de los vehículos. Cuando uno piensa en cambio climático, y sobre todo la Argentina, (...) lo que hay que decir es que no pidan que hagamos energía renovable forzada, porque ustedes se dan cuenta que la energía renovable forzada es una mochila a nuestra industria. Si yo tengo el gas más barato del mundo y le obligo a la industria a comprar energía cara (renovable), con capital que no tenemos, es una mochila a la industria. Entonces, digo, tenemos que ser conscientes de los costos que estamos asumiendo”, dijo Sturzenegger.

“Entonces, me parece que la Argentina, su contribución a luchar contra el cambio climático, no tendría que ser eso, sino que nos tendrían que pedir, ‘che, tenés la mitad de los Andes, Chile exporta 30.000 palos de cobre, y ustedes exportan un par de miles de millones, y tienen que exportar, tienen que generar insumos para la electrificación del mundo. Entonces, me parece que ahí es una idea como interesante (...) creo que tenemos que tener un poco una visión sobre este tema que es mucho más global y mucho más rica en términos de los insumos”, agregó el ministro de Desregulación.

Cuando se le consultó si veía un RIGI para inversiones más pequeñas que los US$200 millones Stuzenegger dijo que el principal valor para invertir en la Argentina era el equilibrio fiscal conseguido por el Gobierno. “Cuando el Gobierno tiene una macro ordenada y un fisco que se financia solo, te alejas de esa situación de voracidad fiscal y de desesperación fiscal que es la que ha generado estos manotazos que generan tanta inseguridad contractual”, explicó.

Luego agregó: “Entonces, el Presidente [por Javier Milei] piensa es todo lo que ves en el RIGI es donde yo quiero que esté la economía en un par de años. O sea, la tasa de ingresos corporativos tendría que ser esa. Digamos, la parte cambiaria tendría que ser esa. El impuesto al cheque tendría que ser eso, etc. Entonces lo que dice es a eso vamos. Y la motosierra se va a usar para llevar la estructura tributaria allí. La que vos ves en el RIGI podés pensarlo como el faro que te pone el Gobierno a donde va la estructura tributaria”, agregó el ministro, que dijo que ese régimen se pensó ahora para aquellas empresas que tienen que hundir mucho capital en la Argentina -como los mineros- y proyectos que requieren años.

Stuzenegger, que habló de los pilares del Gobierno y del futuro de la Energía, dijo que el “equilibrio fiscal es innegociable” y recalcó que se llegó a él principalmente por la baja de un 30% del gasto público. “La motosierra sigue acelerándose”, dijo. Además, aseguró que trabajará los 217 días que le quedan de facultades delegadas por la Ley Bases para seguir desregulando. Mencionó, por caso, que eliminará la resolución 84 de Comercio que obligaba a limpiar los tanques petroleros o que trabajará en eliminar los certificados para importaciones de bienes usados. Luego refiriéndose al famoso diálogo entre Diógenes y Alejandro Magno: “Nosotros no somos los que vamos a hacerles sombra”.

