Reino Unido aprobó histórico proyecto de ley sobre muerte asistida

Con 350 votos a favor y 275 en contra, el Parlamento de Reino Unido aprobó el viernes 29 el proyecto de ley que otorga a algunas personas con enfermedades terminales el derecho a terminar con sus vidas en Inglaterra y Gales.

Según la legislación propuesta, los adultos con enfermedades terminales a los que les queden menos de seis meses de vida tendrán derecho a morir.

Su aprobación llega tras un acalorado debate sobre un tema que ha dividido al país y que plantea preguntas sobre el estándar de los cuidados paliativos.

Tras esta votación se abren meses de debates adicionales y el proyecto de ley podría sufrir modificaciones a medida que avanza, tanto en la Cámara de los Comunes, como en la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento.

Kim Leadbeater, la legisladora laborista que presentó el proyecto de ley, ha subrayado que espera que el proceso dure otros seis meses.

"Será un proceso muy minucioso", que podría llevar otros seis meses, remarcó Leadbeater a la 'BBC', al agregar que está abierta a discutir más cambios para abordar las preocupaciones de los ciudadanos.

"Hay mucho tiempo para hacerlo bien", señaló después de más de cuatro horas de debate, en la Cámara, en las que se apreciaron varios momentos emotivos.

La Cámara de los Comunes no había debatido un proyecto de ley sobre muerte asistida desde 2015, cuando fracasó una medida similar.

Los partidarios de la medida aseguran que daría dignidad a los enfermos en fase terminal y que les evitaría un sufrimiento innecesario.

Un argumento a favor del proyecto de ley es que las personas con mayores recursos económicos pueden viajar a Suiza, donde está permitido a los extranjeros acudir para terminar legalmente con sus vidas, mientras que otros tienen que enfrentar un posible procesamiento legal por ayudar a sus seres queridos a morir.

Se trata de una cuestión de vida o muerte de vital importancia, que nos preocupa desesperadamente a los ciudadanos

Sin embargo, los opositores de esa iniciativa de ley señalan que pondría en riesgo a las personas vulnerables, temen que algunos se vean obligados a terminar con sus vidas y que algunas personas mayores o discapacitadas puedan optar por la muerte para no convertirse en una carga para sus familias.

Las razones a favor y en contra de este asunto que causa gran polarización volvieron a marcar los debates en el Legislativo antes de su votación.

Esther Rantzen, de 84 años, una presentadora que se está muriendo de cáncer de pulmón, ha instado a que se apruebe el proyecto de ley para que otros no tengan que hacer lo que ella planea hacer, viajando a Suiza para terminar legalmente con su vida. Rantzen instó a los 650 parlamentarios a asistir a la audiencia.

“Se trata de una cuestión de vida o muerte de vital importancia, que nos preocupa desesperadamente a los ciudadanos (...) Es justo que el mayor número posible de parlamentarios escuche los argumentos a favor y en contra, y tome sus propias decisiones, de acuerdo con su propia conciencia, sus pensamientos y sentimientos personales”, destacó Rantzen en una carta pública.

El primer ministro, Keir Starmer, que anteriormente apoyó la muerte asistida, aseguró que el Gobierno se mantendrá neutral y que no revelaría cómo votaría. Algunos miembros de su gabinete afirmaron previamente que apoyarían el proyecto de ley, mientras que otros se muestran en contra.

El expremier laborista, Gordon Brown, junto a tres ex primeros ministros conservadores (Boris Johnson, Liz Truss y Theresa May) se han opuesto públicamente al proyecto de ley, aunque ya no están en la Cámara de los Comunes y no pueden votar.

Por su parte, el conservador y exlíder del gobierno británico, David Cameron, sostuvo que apoya la propuesta.

¿Cuáles son las especificaciones del proyecto de ley?

Según la legislación propuesta, solo las personas mayores de 18 años en Inglaterra y Gales y que se espera que mueran en los próximos seis meses pueden solicitar la muerte asistida. Deben tener la capacidad mental para tomar una decisión sobre el final de su vida y se les pedirá que hagan dos declaraciones separadas sobre su deseo de morir.

La legisladora laborista Kim Leadbeater, que propuso el proyecto de ley, remarca que la ley tiene sólidas salvaguardas incorporadas y contiene "tres niveles de escrutinio": dos médicos independientes y un juez del Tribunal Supremo tendrán que firmar cualquier decisión.

Cualquiera que sea encontrado culpable de presionar, coaccionar o conseguir deshonestamente que alguien haga una declaración de que desea morir se enfrentará a hasta 14 años de prisión.

El suicidio asistido está prohibido actualmente en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Quien ayude a una persona a terminar con su vida puede ser procesado y enfrentar hasta 14 años de prisión.

¿Quién administrará la medicación?

El paciente debe autoadministrarse la medicación que pone fin a su vida. Ningún médico ni ninguna otra persona puede administrarla.

Ningún profesional de la salud tiene la obligación de brindar asistencia al paciente.

Los médicos que participen tendrían que estar seguros de que la persona que hace su declaración de morir lo ha hecho voluntariamente. También deben asegurarse de que el interesado está tomando una decisión informada.

Otros países que han legalizado el suicidio asistido son Australia, Bélgica, Canadá y partes de Estados Unidos, con regulaciones sobre quién puede optar a él que varían según la jurisdicción.

El suicidio asistido es diferente de la eutanasia, permitida en los Países Bajos y Canadá, que implica que los profesionales de la salud administren una inyección letal a pedido del paciente en circunstancias específicas.

Con información de 24 France