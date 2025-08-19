El W-Sapphire fue controlado y trasladado a un fondeo seguro mientras se investigan las causas del suceso.
Trump: “Es imposible que Ucrania recupere Crimea o entre en la OTAN”
El expresidente estadounidense sostuvo que tanto la península como la adhesión a la Alianza Atlántica fueron líneas rojas históricas para Rusia, mucho antes de Putin.El Mundo19/08/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró “imposible” que Ucrania se quede con Crimea y entre a la OTAN, según sus últimas declaraciones a medios de su país.
El mandatario señaló que para Rusia esa fue una línea roja “mucho antes” de la llegada al poder del actual líder del país, Vladímir Putin, según lo que conversó durante una entrevista con Fox News.
Trump destacó que unas de las causas principales del conflicto entre Rusia y Ucrania fue el deseo de esta última de recuperar el control de la península de Crimea, así como de entrar en la Alianza Atlántica.
“Bueno, ambas cosas son imposibles porque, repito, mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Es algo parecido a medida que crece, pero muy parecido. Pero siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería, al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, no los queríamos en nuestra frontera. Y tenían razón”, explicó.
El mandatario estadounidense continuó: “No obstante, desde Kiev siguieron insistiendo y pidieron a Estados Unidos la adhesión de Ucrania en la OTAN. Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso”.
“[Los rusos] nunca lo habrían aceptado. Esto fue antes de Putin. Esto fue mucho antes de Putin. Esto fue simplemente un no, no”, insistió.
“Así que ellos no van a ser parte de la OTAN”, redondeó Donald Trump.
Si bien el norteamericano se mostró seguro acerca de esta cuestión clave para que Rusia llegue a un acuerdo de paz con Kiev, entiende que “hay naciones europeas que insisten en la membresía de Ucrania en el bloque”, lo que motivó su reflexión.
“Creo que Putin está harto [de ello]”, comentó el primer mandatario de los Estados Unidos, en declaraciones que este martes repercutían en los medios rusos Actualidad RT y Sputnik News.
Con información de Noticias Argentinas
