Los presidentes de Rusia y Ucrania parecen dispuestos a celebrar una cumbre de paz. Rusia puso condiciones y sugirió a Moscú como sede pese a la desconfianza del presidente francés y sus pares europeos.
Ola de calor en España: más de 1.100 muertes y récord de superficie arrasada por incendios
La ola de calor dejó un saldo de 1.149 muertes atribuibles, según estimaciones. Se trató de uno de los episodios más prolongados en las últimas cinco décadas.El Mundo19/08/2025
El sistema de monitorización “MoMo” del ISCIII, que analiza la mortalidad diaria respecto a las tendencias históricas, calculó que el exceso de fallecimientos en esos 16 días está relacionado con las temperaturas extremas. Aunque el sistema no puede establecer una causalidad absoluta, las cifras constituyen la mejor aproximación disponible sobre el impacto del fenómeno climático.
Entre los factores externos que explican el exceso de muertes se destacan las temperaturas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que comunicó valores extraordinariamente altos en gran parte del país. El caso de agosto se suma al de julio, cuando MoMo ya había atribuido 1.060 muertes al calor, lo que supuso un aumento superior al 50% respecto a 2024.
Incendios en medio de la ola de calor
El calor extremo también favoreció la propagación de incendios forestales. En lo que va de 2025, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) estimó que se quemaron 382.600 hectáreas, una superficie equivalente al tamaño de la isla de Mallorca. Se trata de la cifra más alta desde que existen registros, superando por más de cuatro veces la media del período 2006-2024.
En solo 24 horas, las llamas arrasaron 38.000 hectáreas, casi la misma superficie que en todo 2024. Las regiones más afectadas fueron Extremadura, Galicia y Castilla y León, donde se cortaron calles, se interrumpieron servicios ferroviarios y se bloqueó un tramo de 50 kilómetros del Camino de Santiago.
Se anunció el fin de la ola de calor
La Aemet declaró el fin de la ola de calor y anticipó un descenso de las temperaturas junto con un aumento de la humedad, lo que favorece las tareas de contención. “La evolución es favorable. Estamos mejor que ayer y que hace dos días. Se están estabilizando frentes e incendios, no hay ninguna localidad en riesgo y esperamos que haya un realojo a lo largo de las próximas horas”, señaló Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.
Durante una visita a Extremadura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó que varias zonas serán declaradas áreas de emergencia, lo que permitirá canalizar ayudas para la reconstrucción.
El expresidente estadounidense sostuvo que tanto la península como la adhesión a la Alianza Atlántica fueron líneas rojas históricas para Rusia, mucho antes de Putin.
El W-Sapphire fue controlado y trasladado a un fondeo seguro mientras se investigan las causas del suceso.
El dictador acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra” durante maniobras conjuntas y supervisa el nuevo destructor Choe Hyon.
Estados Unidos se suma a iniciativa internacional para reforzar la seguridad de UcraniaEl Mundo19/08/2025
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó la participación de Washington en un plan liderado por Reino Unido y Francia, sin comprometer el despliegue de tropas.
El mandatario francés destacó que las últimas negociaciones bilaterales se llevaron a cabo en Estambul, en tres rondas de negociaciones de menor nivel entre mayo y julio.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Juárez Campos: “Creo que Juan Manuel Urtubey está en condiciones de ganarle a Milei”Política18/08/2025
El congresal del PJ Salta ponderó la figura del exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria. “¿Qué otro dirigente está en condiciones? No hay”, aseguró.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.