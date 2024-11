Apertura de importaciones: "Queremos competir, pero en igualdad de condiciones"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, defendió este martes al sector y alertó por las consecuencias de la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei. “Queremos y podemos competir, pero en igualdad de condiciones", afirmó durante el discurso de cierre la 30° Conferencia Industrial de la entidad que encabeza.

El titular de la UIA no se mostró en contra de la apertura de las importaciones pero puso reparos. "El punto es bajo qué condiciones se abrirá la economía. Hay que mirar la experiencia internacional. Hoy tenemos Estados Unidos protegiendo su producción, Europa, Canadá, Brasil y desde el punto de vista de las restricciones tenemos distorsiones fiscales”.

Esta vez el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo no participaron del encuentro de la principal entidad industrial del país. A pesar de su ausencia, Funes de Rioja prefirió no confrontar con el Gobierno. “Hubiéramos querido que vinieran”, aclaró y aseguró que no vaciaron la reunión “porque acá hay 1.100 industriales mirando su futuro, la realidad el contexto para tener diagnóstico”.

Lo reclamos de la UIA al Gobierno fueron sutiles. Aclararon en más de una oportunidad que el sector industrial no busca ser protegido. “Queremos y podemos competir, pero en igualdad de condiciones, donde nuestro costo argentino no haga inviable tal competencia", pidió Funes de la Rioja.

Tras este reclamo, solicitó que el Congreso trate una ley pyme y un RIGI pyme. Pero admitió que no sucederá en la brevedad: "Todos queremos estar primeros en la lista pero hay otros tiempos”.

En este sentido, retomó una frase del ministro Caputo de la necesidad de "nivelar la cancha" antes de abrir las importaciones. Para ello, Funes de Rioja sostuvo que "es necesario dicho terreno equilibrado que amplíe el horizonte de las cadenas de valor que cruzan industria, agro, servicios, minería y energía y que con la digitalización y las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial pueda mejorar la productividad”.

Con información de Ámbito