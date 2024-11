En “Derechos del Mundo del Trabajo” por Aries, Jorge Guaymás, referente del sindicato de Camioneros, criticó al gobierno nacional por lo que describió como una total falta de diálogo con el sector trabajador. "El diálogo debe existir en todos los ámbitos, pero eso implica escuchar y ser escuchados. Este gobierno vino con una posición clara: destruir. Y después de un año, no tenemos otra opción que señalarlo", afirmó.

En sus declaraciones, Guaymás explicó que varios dirigentes, incluido el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, plantean la necesidad de un paro general como respuesta. "No hay otro camino porque no nos quieren escuchar. Este gobierno ha decidido que los trabajadores no merecen ser escuchados y quieren someternos al capricho político", sostuvo con contundencia.

Guaymás también se refirió a la definición del Gobierno sobre los días no laborables en el 2025. "Si un trabajador debe salir a trabajar un domingo o un feriado, lo mínimo que espera es que se le pague el doble como corresponde. Pero ahora nos dicen que si el patrón quiere, te llama y no tiene obligación de pagar extra", ejemplificó.

Guaymás concluyó sus críticas advirtiendo que el movimiento obrero no permitirá este tipo de atropellos. "El diálogo no es una excusa para callarnos. Si el gobierno no corrige su actitud y comienza a escuchar a los trabajadores, el paro será inevitable", señaló.