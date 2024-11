Las autoridades a cargo de Machu Picchu informaron que reforzarán las medidas de seguridad para impedir que se arrojen cenizas humanas en el lugar. La decisión se tomó luego de la viralización de un video en redes sociales en el cual una mujer esparce cenizas en la ciudadela inca ubicada en las alturas de las montañas de los Andes en Perú.

“Vamos a reforzar las medidas de vigilancia en el lugar”, anunció el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina, y detalló que se instalarán más cámaras de seguridad y se incrementará la vigilancia. La medida fue tomada por el ministerio de Cultura para proteger el lugar sagrado.

Todo esto ocurrió luego de que la semana pasada se viralizara un video en TikTok en el cual se observa a una mujer esparcir cenizas que llevaba dentro de una bolsa en Machu Picchu. Este clip fue compartido por la cuenta @IncaGoExpeditions, perteneciente a una agencia de turismo. Finalmente, borraron el video y eliminaron la cuenta por las repercusiones que generó.

“Una despedida llena de amor en Machu Picchu”, se leía en la filmación en la que después de arrojar los restos de su ser querido, la protagonista del video se abrazó con otra mujer que la consolaba. La publicación también estaba acompañada por los hashtags #cenizas y #esparcircenizas.

De acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias AFP, el jefe de Machu Picchu señaló que no pudieron denunciar el hecho porque la legislación local no contempla sanciones por esos actos. “La policía tomó conocimiento, pero no se hizo la denuncia porque no se le puede armar un caso a la agencia (de turismo) por algo que no está penado”, indicó.

Machu Picchu está ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 2.438 metros de altura. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983. Se estima que recibe por día a unos 5.600 turistas que se acercan para apreciar su imponente belleza. Actualmente, cuenta con sólo cuatro cámaras de seguridad y algunos vigilantes.

