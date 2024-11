Incendio en el Mercado San Miguel: “Pudo ser un desastre”, advirtieron Bomberos Voluntarios

En diálogo con Aries, el jefe de Bomberos Voluntarios “Martín Miguel de Güemes”, Walter Chávez, advirtió deficiencias en el Mercado San Miguel, las cuales quedaron expuestas tras el incendio registrado en la madrugada del miércoles. Chávez señaló que, aunque las observaciones sobre los riesgos de la estructura y su falta de equipamiento han sido reiteradas durante años, no se ha realizado la inversión necesaria para corregirlas. “El mercado no cuenta con los elementos básicos para responder a una emergencia”, expresó, mencionando específicamente la falta de una red contra incendios adecuada. “Afortunadamente hemos logrado que el fuego no vaya al subsuelo, sino esto hubiese sido un desastre. Hoy toda la estructura superior, toda parte que es el tinglado, ha colapsado”.

Según Chávez, uno de los problemas más graves es la carencia de sistemas de rociadores y de una red contra incendios operativa. “Hemos insistido en la importancia de contar con hidrantes y sistemas de presión que permitan una intervención inicial en caso de siniestros”, explicó. Esta red, indicó, debería estar lista para ser utilizada por el personal de seguridad del mercado hasta la llegada de los bomberos, pero a pesar de las advertencias, “no se le ha dado la debida importancia”.

Chávez resaltó que hace años se vienen señalado las debilidades del mercado a sus administradores, en los últimos años, pero las respuestas han sido insuficientes. “Podemos hacer simulacros, pero si no hay inversión en lo necesario, de nada sirven”, subrayó.

Finalmente, el jefe de bomberos expresó que este incidente debería servir como “punto de inicio” para mejorar las condiciones de seguridad. Un simulacro estaba previsto para el 14 de noviembre, pero Chávez hizo hincapié en que “no basta con prepararse; hace falta una reacción efectiva y una inversión real en infraestructura de seguridad”.