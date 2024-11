Farmacias sin stock de vacunas contra el dengue: “No tenemos fecha para recibirlas”

Por Aries, la presidenta de la Cámara de Farmacias, Susana Carrasco lamentó que el sector privado aún no recibió unidades de la vacuna contra el dengue. “Se había anticipado que no se contaba con stock pero nos habían dado fecha para fines de octubre y, hasta el momento, no recibimos nada" explicó.

En ese sentido, Carrasco aseguró que “todos los días se consulta y la respuesta es la misma. “Las vacunas se compran en droguerías de Tucumán, Córdoba o Buenos Aires pero no hay unidades en ningún lugar”.

“Es un problema que no podemos solucionar nosotros. Tenemos largas listas de esperas para comprar la vacuna y debemos recordar que el tratamiento consta de dos aplicaciones” explicó Carrasco.

La vacuna contra el dengue, en farmacias, tiene un costo de $97800 y “la mayoría de las obras sociales cubren el 40% del costo” señaló la presidenta.