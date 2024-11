Alerta dengue: Salta está “rodeada” aunque todavía no tiene casos confirmados

Por Aries, la jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de la Provincia, Paula Herrera aseguró que “las provincias limítrofes, Formosa y Chaco han notificado casos durante todo el año. Brasil y Bolivia están teniendo casos recurrentes por lo que estamos alerta para poder detectar los casos y bloquear el contagio. Estamos rodeados”.

En ese sentido, la jefa del programa sostuvo que “la tarea más importante es ahora, antes de que ocurra el brote debemos prepararnos, evitar que haya criaderos y estar alerta para que esto no se expanda”.

Si bien, en Salta, no hay casos de dengue confirmados, la vigilancia fue intensificada y, las autoridades están atentas a todas las localidades. “Los casos, generalmente, aparecen a fines de enero y principios de marzo pero no tenemos que relajarnos porque en la provincia no han circulado los cuatro serotipos y, en caso de que el cuatro circule nuevamente, va a haber más casos por que hace mucho tiempo que no se registran contagios de este tipo”.

Por último, Herrera reconoció que la sociedad está tomando conciencia sobre la importancia de la prevención y eliminación de los posibles criaderos de mosquitos. “Hay cambios climáticos y ecológicos que no favorecen la situación pero se ve mucha más conciencia y responsabilidad individual en la gente” finalizó.