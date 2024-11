“Por primera vez en un año, crecieron las ventas minoristas”

Por Aries, el investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta e investigador del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), Jorge Paz, aseguró que “la suba en la actividad minorista es buena noticia a corto plazo pero el verdadero impacto, los de medianos y largo plazo, se verán cuando Milei vaya un par de años”.

De acuerdo al reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas pymes subieron 2,9 por ciento interanual medidas a precios constantes. Respecto a esto, Paz lamentó que, desde que asumió Milei, la actividad no mostró mejoras y, Argentina viene de un ciclo económico muy fuerte y hay que identificar la tendencia y corregirla porque eso es lo que va fluctuando pero no arranca”.

Además, para saber si la recesión económica va llegando a su fin, “se deben observar varios indicadores que tienen que ver con el empleo formal, la pobreza, el riesgo país y las reservas internacionales. Hay que mirar todos los indicadores para tener un análisis de la situación completa” sostuvo.

“Las recisiones duran 3 trimestres y si tdo sigue normal, por 3 trimetre va a haber una nueva y nuevamente cae y es ahí donde el gobierno debe actuar para revertir esa situación y que la gente no la sienta en el bolsillo” señaló Paz.

Empleo en Salta

El presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera y el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, César Guerrero, aseguraron que en septiembre del año pasado el registro de empleados formales fue de 11.473, mientras que en septiembre de 2024 aumentó a 12.400. Tanto la Cámara y el Sindicato coincidieron en asegurar que el sector sigue apostando, más allá de la recesión a nivel nacional. Con respecto a las empresas registradas, hubo una merma que pasó de 1995 a 1985, en el periodo de septiembre de 2023 y 2024.

Es así que, el economista aseguró que “este indicador tiene mucho que ver con el nivel de confianza en el gobierno. Uno observa que la imagen positiva hacia Milei no es la más alta pero se mantiene a pesar de todo. La gente se protegió al principio y ahora le empieza a dar oxígeno a la actividad económica”

“El comercio, servicio doméstico y construcción representa el 60% de la fuerza de trabajo por lo que la minería no toca a la mayoría de la población activa y “no es la que mueve el empleo en Salta” explicó, y agregó que, de ahora en más, el repunte en la economía “dependerá de las reservas y confianza con la comunidad internacional, que es donde puso la confianza el gobierno que, según ellos, son ellos los que van a motorizar todo, por lo que es importante que gane las elecciones Donald Trump”.