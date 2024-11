Barracas venció a Rosario Central por la Liga Profesional

Barracas Central logró una sorprendente victoria por 1-0 sobre Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional. El único gol del encuentro fue anotado por Facundo Bruera, quien marcó un espectacular tanto a los 15 segundos del segundo tiempo, un verdadero golazo que merece ser considerado para el premio Puskas.

El primer tiempo fue un periodo sin emociones, con pocas oportunidades claras. La mejor chance para el local llegó por un error defensivo, pero no lograron capitalizarlo. Sin embargo, todo cambió rápidamente en el segundo tiempo, cuando Bruera recibió un pase de Iván Tapia, controló de pecho y disparó con precisión al ángulo, dejando sin opciones al arquero Fatura Broun.

Rosario Central, dirigido por Matías Lequi, no encontró respuestas en ataque. Enzo Copetti y Marco Rubén no lograron generar peligro, y el equipo no mostró la lucidez necesaria en el área rival. De hecho, el arquero de Barracas, Rafael Ferrairo, tuvo un partido tranquilo, con muy pocas intervenciones.

Con esta victoria, Barracas Central celebra su tercer triunfo en la Liga, mientras que Rosario Central sigue luchando en la 15ª posición de la tabla, sin ganar desde su última goleada ante Vélez. La derrota en casa ante el último equipo de la tabla dejó al local con un sabor amargo y muchas dudas por resolver.