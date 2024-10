El Real Madrid canceló el viaje de su delegación porque Vinicius no ganará el premio mayor

Real Madrid tomó la decisión de cancelar el viaje de su delegación a París para la gala del Balón de Oro, lo que confirma que Vinicius Junior, el delantero brasileño, no recibirá el prestigioso premio. Esta decisión, que generó un profundo malestar en el club, se tomó luego de recibir información sobre la falta de reconocimiento a su jugador estrella.

El avión reservado por el club blanco estaba programado para partir desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas a las 15 locales (las 11 de la Argentina), con una comitiva de 50 personas, entre las que se incluían jugadores, directivos, familiares y cuerpo técnico.

Sin embargo, a último momento, ante la confirmación de que Vinicius no sería premiado, el club optó por cancelar el vuelo en señal de descontento. La noticia llegó como una sorpresa total para la delegación, que permanecía en Valdebebas, a la espera de embarcarse en ese vuelo, para llegar en tiempo y forma al Théâtre du Châtelet de París, donde todo comenzará desde las 16 de la Argentina.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, se transmite desde las entrañas del club merengue, según reconstruye el diario As de Madrid.

Vinicius era considerado el principal favorito al Balón de Oro, y la falta de reconocimiento fue interpretada en el club blanco como un gesto de desconsideración, que derivó en un fuerte malestar, según reconocen medios madrileños.

Además de Vinicius, Real Madrid contaba con otros jugadores nominados, incluyendo a Jude Bellingham y Fede Valverde, mientras que Carlo Ancelotti competía por el premio al mejor entrenador, una distinción que finalmente iría a manos de Luis De la Fuente. También estaban nominados el arquero Andriy Lunin al trofeo Yashin y el joven Arda Güler al trofeo Kopa.

Por otra parte, el gran favorito para llevarse el Balón de Oro parece ser el español Rodrigo Hernández, quien destacó en la última temporada con el Manchester City y fue clave en la conquista de la Premier League, la FA Cup y la Eurocopa con España, donde fue nombrado MVP del torneo. Este desenlace causó una gran molestia en el entorno de Vinicius, y el club interpretó esta decisión como una falta de respeto que desencadenó en la histórica decisión de no acudir a la gala en París.