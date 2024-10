El Gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, visitó Cara a Cara, luego de la inauguración de la primer planta de producción de hidróxido de litio en el país, en General Güemes, con la presencia de los Gobernadores integrantes de la mesa de litio, funcionarios nacionales, el embajador de Corea en Argentina y las autoridades de la empresa.

En su diálogo con Mario Ernesto Peña, cuestionó que siempre traten de etiquetarlo en algún sector político. "Algunos no entienden mí forma de ser, de trabajar, pero yo respondo a los salteños. A mí los salteños me eligieron para gobernar, entonces yo tengo que ser pragmático. No puedo estar peleado con el presidente", explicó.

Ante la consulta respecto a su cercanía con el presidente, si eso lo colocaba ahora en el campo de La Libertad Avanza, el gobernador fue tajante -"No, nunca"-, manifestó, y agregó que, "nunca me hice de ningún presidente, porque yo soy salteño".

En este sentido, el gobernador explicó que ha notado, con pesar, que crece la agresividad y la violencia en las redes sociales, en la Cámara de Diputados, en todas las discusiones de carácter político, "son estilos y parece que la gente está tan enojada que le gustan esos estilos".

En relación al debate que mantuvo el presidente con los gobernadores en la finca de Olivos, Sáenz explicó que hablaron poco de política. Milei dio un informe sobre el desarrollo del rumbo económico del país y los gobernadores pudieron exponer los problemas y las urgencias en cada provincia. "Lo veo muy sólido en lo que piensa y en lo que hace, no va a gastar si cree que eso daña el equilibrio fiscal", manifestó.

Sobre las obras comprometidas con fondos de nación reiteró que se firmaron convenios de obras prioritarias que en esta oportunidad se volvieron a reclamar. "Entendemos que tienen que cumplirse los acuerdos", expresó y agregó "estamos buscando que se incluyan las obras que ya están firmadas en el presupuesto 2025 pero entendemos la posición del gobierno cuando dice que, Salud, Educación y seguridad se tienen que hacer cargo a las provincias, pero necesitamos los recursos".

Al ser consultado por la credibilidad de un gobierno que después de 10 meses, no ha cumplido con los compromisos que asumió, el gobernador se mostró de todos modos optimista y acuñó una de las expresiones populares más argentinas: "elijo creer", dijo.