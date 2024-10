Presupuesto 2025: apuestan a lograr una “mayoría” que defienda la universidad pública en el Congreso

La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, lanzó una advertencia sobre la grave situación que enfrentará la educación pública en 2025 si no se ajusta el presupuesto destinado a las universidades. En diálogo con Aries, la dirigente aseguró que el proyecto enviado por el gobierno al Congreso contempla menos de la mitad de los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el funcionamiento de las universidades. "Si se mantiene así, 2025 será mucho peor que 2024", afirmó.

La FUA comenzará la próxima semana una serie de reuniones con diputados nacionales para buscar un consenso que permita modificar el presupuesto y garantizar la continuidad de las funciones universitarias. "El debate clave es el presupuesto 2025 y es crucial construir una mayoría en el Congreso que defienda a la universidad pública", sostuvo la presidenta, recordando que en 2024 ya lograron un apoyo significativo, aunque insuficiente.

Además, la presidenta criticó al gobierno por no haber convocado al diálogo a lo largo del año, lo que habría permitido gestionar soluciones, entre ellas, la actualización de las paritarias docentes y no docentes, y un incremento de las becas estudiantiles. "El gobierno ha dado la espalda a la universidad pública con una actitud intransigente y soberbia, y no es una cuestión económica, sino ideológica", denunció.

Por último, la presidenta de la FUA subrayó la importancia de mantener la unidad del movimiento universitario. "Nuestro desafío es sostener esa unidad y pluralidad de miradas para enfrentar este ajuste brutal que ha afectado a las universidades. Seguiremos exigiendo el diálogo que necesitamos y buscando una mayoría en el Congreso que defienda la educación pública", concluyó.