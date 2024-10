Emiliano Durán visitó Cara a Cara y dialogó con el periodista Mario Ernesto Peña sobre sus aspiraciones en el futuro inmediato y en las próximas elecciones del 2025.

El Intendente insistió en que el resultado de su trabajo en el municipio forma parte de un esfuerzo colectivo y un trabajo en equipo. Agradeció al Gobernador en primer lugar, por haber confiado en él para participar en una interna y competir en las elecciones hace un año atrás. "Soy agradecido, no solamente de la gente que confió con su voto, sino de quiénes me brindaron una oportunidad", manifestó Durand. Se refirió específicamente al gobernador Gustavo Sáenz a quien agradeció haberlo invitado a formar parte de su equipo, "Gustavo me brindó la oportunidad de poder competir y no fue fácil, esa interna, en ese momento, con un sector que tenía mucho poder y sigue teniendo mucho poder". Se refiere a las elecciones de 2023 que lo llevaron a competir en una interna con Bettina Romero.

"Políticamente yo soy parte del equipo de Gustavo", confirmó el Intendente. "Yo no soy el líder de un sector político. Soy el Intendente y en la administración municipal tengo la responsabilidad de que las cosas salgan bien y de eso me encargo", remarcó Durand.

Por último el Intendente reiteró con énfasis, "para que no queden dudas", que no busca, ni tiene una confrontación con el Gobernador, ni en el terreno político, ni de gestión, mucho menos electoral. "Si alguien especula alguna vez con que puede haber, entre municipalidad y provincia, entre el intendente y el gobernador, entre Gustavo y Emiliano, alguna diferencia, en términos políticos, de gestión, de amistad, de respeto, se está equivocando", sentenció.