Urtubey: “Desde hace años las políticas públicas no contienen el interior”.

El ex gobernador, Juan Manuel Urtubey aseguró que durante su gobierno “de las 175 obras planteadas, solamente seis no se concretaron por temas nominales, estándares ambientales con los que las empresas no cumplían o por problema de actualización de montos”.

Es así que Urtubey, en “Día de Miércoles” con la conducción de Mónica Abiles, comparó su trabajo con las gestiones posteriores y sostuvo que “durante los 12 años de mi gestión, hubo un ritmo de obras públicas inédito que desde hace tiempo no se ve. Desde hace tiempo en Argentina no se hacen escuelas, hospitales y viviendas”.

Es por eso que arremetió contra el gobierno nacional, porque “más allá de la buena voluntad del gobernador de turno, Argentina entro en una barranca abajo donde las políticas económicas se diseñan a nivel nacional y no contienen al interior por lo que hay que cambiar la agenda en el país”.

En ese sentido, el ex gobernador aseguró que el último gobierno federalista “fue el de Néstor Kirchner, donde hubo un fuerte desarrollo y luego se fue apagando como una vela. El de Macri y el de Alberto Fernández fueron un desastre y todo era Buenos Aires. Consecuencia, algunos pensaron que necesitábamos un cambio y ahora es más centralista que antes porque es gente que no conoce Argentina.