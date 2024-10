Universidades nacionales: Caputo advirtió con ir a la Justicia si el Congreso rechaza el veto

El Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, amenazó con ir a la Justicia si en el Congreso Nacional no acompaña el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las Universidades. El hombre a cargo de la cartera de Hacienda, entre otras cosas, aseguró que irá "a la Justicia, probablemente" para que le "de la razón" en el planteo luego de la multitudinaria marcha de universitarios. También dijo que no irá al Congreso para presentar el presupuesto: "No voy a gastar un día en hacerle el juego, al kirchnerismo".

En una charla con La Nación +, Caputo aseguró que utilizará una "ley de financiación, que sostiene que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento". Al respecto, por otro lado, sostiene que, en caso de que el veto de Javier Milei es rechazado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, el Gobierno va a "apelar" esta situación en la Justicia. "Vía de la Justicia, probablemente, siempre en el marco de la Ley. Nos da la razón lo que nosotros proponemos debatir en el marco de la ley de presupuesto".

Con respecto al índice de pobreza, Luis Caputo aseguró que "al Gobierno no le pertenece nada la pobreza actual" sino, por el contrario, añadió: "Nosotros salvamos que la pobreza no sea más alta" y, por otro lado, agregó que se espera que la inflación sea de "3 o 3 y medio" en el próximo mes. Al respecto, por otro lado, Caputo aseguró que "es muy difícil pronosticar cuando será inflación cero".

Por otro lado, aseguró que no irá a la presentación del presupuesto para el año 2025 y aseguró, por otro lado, que "será un show del kirchnerismo" la presentación del presupuesto en el Congreso. En ese sentido, agregó: "Es una puesta en escena. No voy a gastar un día en hacerle el juego"

Con respecto a otras empresas, añadió que van a cerrar "Enhosa", más conocido como el ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa), un organismo ligado a la ejecución de obras públicas en todo el país al que nombró como un "antro de corrupción".

Con información de El Destape/LN+