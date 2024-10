Editorial Cara a Cara: "Cristina ha vuelto, la trajo Milei"

"Estamos nuevamente con ustedes en este país que realmente es un país de locos. Seguramente usted va a coincidir conmigo. Las cosas que pasan, la verdad que son incontables y son irreproducibles en algunos casos. Ustedes vieron la presentación del señor Milei en un acto político directamente ya en Parque Lezama, en Buenos Aires, donde, según dicen algunos, llevó 5.000 personas al estilo peronista, o sea, con colectivos. Faltaron los choripanes, faltó el folclore del humo, pero el resto, exactamente igual a lo que hacía el justicialismo. Sin embargo, no fue tocado absolutamente para nada por la Ministro de Seguridad, donde los colectivos llegaron hasta el lugar donde querían, se bajaban e iban al acto. Algunas personas dicen que había. La verdad, nunca lo vamos a saber, pero bueno, son versiones de cada uno de los medios y los intereses que pueden tener cada uno de los políticos.

Ahora, si usted lo vio al acto, seguramente que se tiene que haber, maravillado en función de la violencia que está ejerciendo Milei y parece que está muy nervioso. Algunos se los adjudican sencillamente a que viene bajando mucho en la preferencia de la gente y eso lo está incomodando bastante. Tal es así que, bueno, está haciendo cosas que antes no las hacía tan, evidentes, por ejemplo, convocar a la gente para que la gente insulte al periodismo y los ponga enfrente de una sociedad que está enervada, está nerviosa, que puede ir a la puerta de un canal y agarrar a un periodista y querer agredirlo.

Estamos, prácticamente siendo víctimas, los argentinos, en un tiempo ya de hace bastante largo. Esto pasó también en otra época, acuérdense, con programas como 678, en la Televisión Pública, donde se agredía a los periodistas, toda una serie de situaciones que no son nuevas pero ahora las está haciendo directamente el Presidente.

Nosotros vamos a poner algo en el aire de lo que pasó el día sábado. Primero vamos a escuchar la aparición de una mujer que recién sale, es la jefa del partido, vendría a ser la Primera Dama oficial de nuestro país, la señora Karina Milei, que se largó al ruedo ya directamente, largó la presentación en Parque Lezama. Esta señora es la jefa de nuestro Presidente, esto expresado por él mismo durante toda la campaña electoral y hoy parece que la están potenciando, la están potenciando para dentro de tres años, cuando se dé la nueva elección Presidencial, Milei, Milei, sería la fórmula.

Yo recordaba hoy en la radio qué se hace con los candidatos cuando son nuevos y no tienen experiencia para presentarse en público. ¿Por qué? Porque no todos tienen la facilidad de pararse ante un público y poder decir cosas y que sean coherentes. Ahí la señora se la ve muy nerviosa, con una risita que no sabe a qué conduce, que se dirige a la gente y no se dirige, bueno, la verdad que fue bastante lamentable la presentación de la señora Karina Milei en este acto. Entonces, ¿qué se hace con los candidatos cuando son nuevos y no tienen mucha consistencia para estar arriba en el escenario? Y lo sacan al interior, o sea, ella va a estar el día sábado en Santiago del Estero, siguiendo con esta premisa que tienen de la presentación del partido de la Libertad Avanza. Acá en Salta a veces se da lo mismo, cuando hay candidatos que no están muy duchos para eso, lo primero que se hace es mandarlo a hablar al interior, que hable con menos gente, con un público que es más benévolo, y a la medida que va aprendiendo y se va asentando, este recién lo traen a Capital, pero no lo largan directamente en la Capital cuando no tienen ninguna experiencia. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora con esta señora. Fue de telonera, como le dicen los artistas, en un acto de Milei, y ahora la sacan al interior.

Santiago del Estero va a ser la primera experiencia donde ella va como figura especial.

A todo esto el Presidente de los argentinos no se priva de nada cuando tiene un público adelante y puede decir cualquier grosería y puede atacar a cualquiera. Como así también defender a cualquiera. O sea, defendió a un periodista de La Nación, que pobre tipo, lo dejaron escrachado en todos lados, porque que el Presidente hable peste de todo el periodismo y salve a uno, y la cosa no está funcionando bien. Algo está fallando. Bueno, indudablemente que su lenguaje no está cambiando, sino al contrario. Se va acrecentando cada vez más. Lástima que no está Fontana Rosa, para poder hacer ese congreso que se hizo en Rosario donde se agregaron palabras al diccionario de la Real Academia, tendría bastante trabajo con lo que hace a Milei y cómo va incorporando nuevas malas palabras al diccionario de la Real Academia. La verdad que se lo ve muy nervioso, esa exaltación que hace permanentemente, esa ofensa que hace permanentemente, eso de los sobres y los ensobrados. Lo que pasa que nunca dio nombres de quiénes son los que están ensobrados en el país. Y él tiene toda la información. No hablo de los sobres que van en negro, sino hablo de las pautas oficiales que se dicen que tenían algunos periodistas, en el caso de la época de Alberto Fernández, en la época de Macri. Sin embargo, a pesar de tener todo el material en su poder, nunca lo exhibió. Nunca dijo, éste es ensobrado, éste cobraba tanto del Estado y éste tanto. Simplemente son acusaciones así, al boleo, que no sé si le hace bien a un país una cosa así, cuando viene directamente de un Presidente. Es poco serio.

Ahora, claro, ¿a quién habilitó Milei? A ver, ¿cómo llega Milei a ser presidente de la nación? Y seguramente por los malos gobiernos que se vinieron haciendo. El de Macri, después entró Fernández con Cristina, después todo lo que pasó, terminó siendo Massa, que a su vez terminó siendo Ministro de Economía, y prácticamente el gobierno lo entregó Massa. Muy bien, la señora Cristina Fernández a todo esto estaba totalmente en el suelo. Nadie daba un peso por ella. Sin embargo, ¿quién la sacó de la casa el día sábado, después del discurso del señor Milei? La sacó Milei. ¿Y dónde se fue Cristina? Se fue a la Matanza. ¿Qué fue a hacer? Nada, fue a ver a un padre que le había prometido que iba a ir. Fue precisamente en un momento donde Kicillof estaba fuera del país, y bueno, ella apareció por ahí a caminar un ratito.

Muy bien, Cristina ha vuelto nuevamente, y eso no fue todo, sino que el día de la marcha, en la convocatoria del día de ayer, que realmente fue impresionante, y ella de paseo se fue al Instituto Patria, que está muy cerca donde se hacía la marcha, y bueno, había gente en la puerta y ella salió a saludar. Y efectivamente, había un periodista de C5N que, de casualidad, le hizo una nota.

Está clarito, el pueblo argentino lo votó a Milei, ¿para qué? Para sacar a La Cámpora, representada indudablemente por Cristina, o sea, realmente el kirchnerismo era mala palabra, llegó Milei. Ahora Milei, con lo que está haciendo, la está trayendo al ruedo nuevamente a Cristina. O sea, se echan entre ellos y se traen entre ellos, se necesitan. O sea, el peronismo hoy se encuentra con una encrucijada de una interna que indudablemente la van a sacar adelante porque quieren el poder. Pero eso es lo que le está preocupando hoy al propio Milei. Bueno, es una apreciación política nada más.

Les cuento qué tenemos para esta noche. Uno de los temas que más se ha instalado en nuestra provincia y en alguna parte del país es el tema de la droga. Nosotros hemos invitado a Vicente Cordeyro. Cordeyro, por quien no lo sabe, fue oficial de la policía de la provincia de Salta. Hoy está fuera de actividad, está dando clases en la Universidad sobre Seguridad y es tal vez, uno de los hombres que más sepa del tratamiento de drogas del norte de nuestra provincia. Un tema que lo ha trabajado durante mucho tiempo y hoy tiene una visión muy especial de lo que está pasando. Va a estar con nosotros hablando de toda esa situación que hoy está afligiendo no solamente a la provincia sino a todo el país.

Y después vamos a estar con un hombre de justicialismo. Vamos a ver qué piensa de esta salida de Cristina, el comportamiento de Milei, lo que está pasando en el país y cuáles son las posibilidades que tiene el justicialismo de volver si es que se pone de acuerdo el propio justicialismo de qué es lo que quiere hacer. El Dr. Manuel Santiago Godoy nos va a estar acompañando esta noche. Es lo que tenemos para ustedes.