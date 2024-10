Luego de los cuestionamientos, intervención de la Justicia de por medio, la empresa Corredores Viales S.A y Vialidad Nacional confirmaron la reparación de la ruta nacional 9/34 en el tramo Metán-Rosario de la Frontera.

"Corredores Viales y Vialidad Nacional se harán cargo de la reparación de la Ruta 9/34, que presenta ondulaciones peligrosas en ambos sentidos y ha generado numerosos accidentes", informó, en diálogo con Aries, el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo. En ese sentido, recordó que el responsable de Vialidad Nacional en la provincia, Federico Casas - en un viaje a Buenos Aires recientemente- le dijo que las obras comprometidas con el gobernador, Gustavo Sáenz, se van a realizar.

El funcionario también señaló que los proyectos ejecutivos para las obras que estaban detenidos desde el principio de año han comenzado a avanzar, lo que genera expectativas sobre la reparación definitiva de esta importante vía. "Estas obras habían sido comprometidas en reuniones entre el gobernador y la nueva gestión nacional, y ahora empiezan a tomar forma, lo que nos lleva a pensar que finalmente se realizará la intervención que tanto se necesita", agregó Macedo.

En cuanto a la reinstalación del peaje de la ex Aunor, Macedo afirmó que, por el momento, no hay avances. "No tenemos novedades sobre la vuelta del peaje, ya que estamos esperando inversiones privadas que permitan concretar esa posibilidad", indicó. Esta medida sigue en pausa a la espera de definiciones que dependen de capitales externos.

Por otro lado, Macedo advirtió sobre el futuro aumento del tránsito en las rutas nacionales debido al crecimiento de la actividad minera y el desarrollo del corredor bioceánico. "Si no preparamos nuestras rutas, será insostenible con el aumento de camiones que se espera en los próximos años. Todas las rutas nacionales están en un nivel de deterioro importante, y esto causa accidentes que podrían ser evitados", concluyó.