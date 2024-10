"No hay una política clara contra el narcotráfico en el norte” advirtió un especialista

“Reynoso, Solá, Torini, Parisi, Laurenci, todos sus secretarios, abogados, intendentes del norte, Méndez, Martínez, Prado, los concejales como Gerónimo, la gendarmería, la policía de Salta, el servicio penitenciario, los clanes de la droga como los Castedo, los Loza, los Ferreira, Guzmán, Aguilera, el clan Aleman, el clan Ruiz, exportaron toneladas de droga hacia Europa a través de Aguas Blancas y Salvador Mazza, por tierra y por aire” afirmó por Aries el ex jefe de Investigaciones de la Policía Provincial, Vicente Cordeyro.

Además, a su enunciado, se sumaron los nombres de conocidos sicarios como Palavecino, Cabezón Díaz, el Coya Rojas, Lino Moreno y que, en conjunto con los casos de Monge, el matrimonio de la circunvalación y la decapitación de una persona en Embarcación “empiezan a alterar la tranquilidad de los salteños pero que recién empiezan a tomar notoriedad cuando la ministro de Seguridad advierte que Salta es el paso de narcotráfico más importante del país, idea que fue replicada por otros ministros” agregó.

En ese sentido, Cordeyro afirmó que “al parecer los ministros anteriores entendieron que era un tema que concernía a la justicia federal, entonces al no haber conflictos armados, la tranquilidad no se alteraba pero creo que Zigarán ya tenía un diagnóstico sobre esto desde que estuvo en Salvador Mazza. La situación es muy compleja”.

Asimismo, lamentó que policía, ambulancias y camiones de bomberos fueron hallados transportando cientos de kilos drogas en su interior, lo que agrava aún más la histórica situación.

“No hay una decisión política clara para un combate en iguales condiciones contra el narcotráfico y no hay posibilidad a corto plazo de hacerlo. Aguas Blancas y Salvador Mazza son lugares empobrecidos, es una cuestión geopolítica y, ni el estado nacional ni el provincial se preocuparon por el norte, nadie ha tomado notas del asunto ni ha invertido para solucionarla” sostuvo el ex jefe de seguridad.

Miles de aviones han llegado a estos municipios cargados de drogas, según el ex funcionario y “hay que tomar cartas en el asunto” alertó. Al mismo tiempo, aseguró que “es saludable que el gobernador y el procurador tomen la posta e intervengan para que no terminemos como Sinaloa. Tenemos la suerte de que nuestros narcotraficantes no se enfrenten con gendarmería y no tomen ciudades”.

862 kilos de cocaína

El golpe al narcotráfico más importante tuvo lugar en Santiago del Estero. Un cargamento de calabazas provenientes de Colonia Santa Rosa había sido alterado e incluía 862 kilos de cocaínas.

“Si nos remontamos a 25 años atrás, los mejores productos venían de Colonia Santa Rosa y hoy, las fuentes de trabajo respecto a la agricultura se han reducido a nada. Los mismos habitantes resaltan como los jóvenes consumen droga y han dejado de lado la actividad, es muy triste la situación que viven” sentenció Cordeyro.