Penetración narco en la justicia salteña: "Todavía falta un juez, seguramente ya caerá"

La abogada que denunció por cohecho al juez de Orán, Claudio Alejandro Parisi, por el millonario robo a la empresa Abra del Sol advirtió que la causa “no está cerrada” y sostuvo que “todavía falta un juez”.

“Todavía falta un juez, seguramente ya caerá”, afirmó la abogada que destapó un escándalo que llevó al Procurador General a presentar un pedido de jury contra el juez, su secretaria y un abogado Roberto Ortega Serrano, quien actualmente se encuentra detenido por el entorpecimiento de una investigación penal relacionada a un crimen narco.

En diálogo con Radio Metro de Orán, Domene remarcó las irregularidades en el manejo de casos de corrupción y narcotráfico en el Poder Judicial de Orán. “Es una cadena de eslabones, unos al principio y otros al final, pero esta situación es conocida por todos", afirmó, sugiriendo que muchas de las conexiones entre el crimen organizado y autoridades locales habrían sido ignoradas por años.

“Les pido a los abogados que tengan coraje de denunciar y que la justicia actúe”, solicitó la letrada.

Domene expresó que, pese a las advertencias de sus colegas para que no se involucre, seguirá adelante con las denuncias. “No me interesa que me llamen loca. El tiempo me da la razón. Lo que está mal, está mal, y si alguien está para juzgar a delincuentes, debe actuar conforme a derecho”, sentenció.

“Todo el mundo sabía lo de Ortega, lo de Parisi y los abogados me decían no te metas, vos no lo vas a cambiar, pero todo esto siempre fue conocido y se sigue rumoreando y también respecto de otros juez, que evidentemente ahora quiere direccionar cuando ya pisó la banquina”, agregó.

Domene también subrayó la necesidad de que la justicia actúe con independencia y que los jueces no se vean influenciados por presiones externas. "No puede ser que con una llamada se libere o condene a alguien. El pueblo está exigiendo justicia y es hora de que los jueces actúen conforme a derecho, sin que su libertad o condena tenga precio", concluyó.