Médicos de cabecera PAMI del norte en la mira: “El que no cumpla, debe renunciar”

El senador por Orán, Juan Cruz Curá, informó que, tras una reunión entre senadores y autoridades de PAMI Salta, se tomó la decisión de realizar un relevamiento exhaustivo del desempeño de los médicos de cabecera en la provincia. “Hemos recibido muchas quejas de jubilados sobre que los médicos no cumplen con su deber, a pesar de que se les paga por sus servicios”, explicó el legislador en diálogo con Aries.

Durante el encuentro, se abordó la preocupación por el acceso a medicamentos para jubilados, un tema que también fue planteado por los legisladores. “Nos aseguraron que no se ha reducido la cobertura, sino que se ha controlado la repetición innecesaria de algunos medicamentos", afirmó Curá, al tiempo que expresó alivio por la mejora en la provisión de estos fármacos, especialmente en comparación con la situación crítica que vivió el norte de Salta hace dos años.

Sin embargo, el foco principal de la reunión fue la labor de los médicos de cabecera. Curá destacó la importancia de revisar quiénes están cumpliendo con sus responsabilidades y quiénes no. “Queremos saber qué están haciendo los médicos de cabecera, porque hay muchos reclamos de que no están atendiendo adecuadamente a los jubilados", señaló. Además, insistió en que, si los profesionales no pueden cumplir por exceso de compromisos en otras instituciones, “deben renunciar y dar lugar a otros”.

Para concluir, el senador afirmó que el Senado colaborará con PAMI en el proceso de revisión. “Nuestra prioridad es ayudar a los jubilados. Los médicos que no estén cumpliendo deben ser relevados para asegurar una mejor atención”, concluyó.