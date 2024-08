El tema es observado en las dos últimas décadas con mayor claridad, en el trato que recibió la dirigente peronista Cristina Fernández, primera mujer que fue electa –y reelecta- Presidente de la Nación. De todas maneras es un sector político que desde sus orígenes tuvo trazos de violencia discursiva pero en ningún caso llegó a los extremos actuales.

La violencia verbal del presidente Javier Milei se está expandiendo y encuentra en su sector quienes repiten esos desbordes en sus intervenciones públicas. El discurso legislativo, las declaraciones mediáticas y los mensajes por las redes sociales sostienen esa característica que, hay que reconocer, invita a los opositores a utilizar el mismo recurso.

El discurso libertario alcanza extremos soeces; no se queda en la grosería, la descortesía, incorrección, vulgaridad o insolencia. Avanza tanto que no queda en claro cuál es el mensaje que se pretende transmitir. Las exposiciones presidenciales son un claro ejemplo de esta afirmación; es muy difícil encontrar el límite entre una justificación que pretende ser llana para que la entiendan aún quienes tienen limitaciones intelectuales y el pretexto para atacar a todos los que no acepten sus propuestas, su lectura de la realidad y las soluciones para corregir lo que puso al país en la severa crisis por la que transita.

Baste como ejemplo su último discurso, pronunciado el pasado viernes ante un auditorio integrado por productores y empresarios agroindustriales, que se aprestaban a recibir anuncios para el sector. Sin embargo, el mandatario nacional aprovechó la celebración de un aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario para reiterar su maltrato a congresales, economistas y banqueros, que actúan en un sentido diferente al que marca el gobierno de La Libertad Avanza. Usó la reunión para fundamentar el veto que impondrá a la ley de movilidad previsional considerando que “los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate”; que “los irresponsables de la Cámara de Senadores, votaron de manera populista, demagógica, mentirosa y empobrecedora, sobre todas las cosas empobrecedoras y exterminadores de jóvenes” o preguntándose “¿qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos?”.

El Congreso, esencial para la democracia, es el espacio en el que el titular del Ejecutivo encuentra a “la casta política” -que es su enemiga- y no el ámbito donde está la oposición, que representa a más de la mitad de la sociedad argentina. No es un dato menor porque suele incurrir en agravios que irritan el equilibrio de poderes propio del sistema republicano.

Ese posicionamiento justifica que se pueda renegar de un sistema legal vigente y anunciar, mediante una imposición prepotente, cambios que están lejos de realizarse. Ocurrió en la exposición del ministro de Justicia de la Nación en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Mariano Cúneo Libarona declaró que se acabó la diversidad de género por cuanto el oficialismo va por otros valores como la familia y la educación. Haciendo caso omiso a que hay normas que la sociedad argentina impuso a través de sus representantes, advirtió que el sector político que gobierna rechaza “la diversidad de identidad sexual que no se alinea con la biología”.

En el estado de derecho, la libertad de expresión y la de pensamiento están aseguradas. Los libertarios pueden sostener una corriente de opinión que, además, refleja la mirada de parte de la sociedad pero se le advirtió que hay diferencias entre las opiniones personales y la ley. En función de gobierno, es mayor la obligación a respetar las leyes argentinas.

Conductas y discursos que incitan a no acatar el ordenamiento actual, que identifican a los adversarios como enemigos y que menosprecian a quienes hacen ejercicio de derechos constitucionales, sientan un antecedente muy peligroso. Cuarenta años de democracia no pueden arrojarse por la borda, por capricho de un gobernante que tiene un mandato que le marca límites.

Salta, 28 de agosto de 2024