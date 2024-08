EEUU acuerda con Argentina fortalecer inversiones en minería de minerales críticos

El litio es clave para la transición energética y el 20% de las reservas de este mineral se encuentran en Argentina. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, China invierte en nuestro país cerca de u$s3.400 millones en proyectos del llamado “oro blanco” de Jujuy, Salta y Catamarca, pero Estados Unidos apuesta a no perder terreno en la minería de este y otros minerales críticos.

Para eso, el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández, firmó este jueves un memorándum de entendimiento con la canciller argentina Diana Mondino en busca de fortalecer la cooperación entre ambos países en inversiones de minería. También anunció una inversión de medio millón de dólares para asistir a laboratorios argentinos y una reunión con 200 empresas que buscan invertir en proyectos mineros en el país.



“No nos preocupa”, dijo Fernández en un encuentro con periodistas en la embajada norteamericana del que participó el Ámbito y Buenos Aires Herald, cuando le consultaron por la cantidad de inversiones chinas en Argentina. Apuntó que su país impulsa diversificar la cadena de suministro de los minerales críticos. “China controla las dos terceras partes de los minerales críticos que se producen en el mundo”, dijo Fernández. “Todos sabemos, ya sea cuando vamos al supermercado o en el mercado de minerales, que nunca es bueno tener un solo vendedor”.

El secretario dio un ejemplo de lo que considera “abuso de la posición dominante” de China: “El país está inundando el mercado de litio de manera que, desde 2023 al 2024, el precio del litio ha bajado de u$s80.000 por toneladas a u$s12.000. Esto lo hace un monopolista”, dijo.

Fernández, sin embargo, aclaró que el gobierno norteamericano no aboga por romper relaciones con China. “Queremos que China compita con las mismas reglas: que no roben propiedad intelectual, que cumplan los mismos requisitos de transparencia y de legislación laboral y ambiental que los otros países”, aclaró el funcionario del gobierno de Joe Biden.

Con ese objetivo, el gobierno norteamericano también impulsa una reunión, que se concretará hoy, de 200 compañías de catorce países que buscan invertir en el país con representantes del gobierno argentino y de las cinco provincias que tienen minerales críticos. Esas empresas forman parte de la Alianza de Seguridad de Minerales (Mineral Security Partnership, MSP por sus siglas en inglés), un grupo creado para colaborar en inversiones de los minerales como cobre, litio, manganeso y cobalto, que se utilizan en baterías de celulares, autos y computadoras para colaborar en la transición energética.

“Según la Agencia de Energía Internacional, vamos a necesitar 42 veces la cantidad de litio que usamos hoy para el año 2050 para llegar esas metas. Esto es una necesidad para el mundo y una oportunidad para países como Argentina, que tiene estos recursos”, dijo Fernández a periodistas en la embajada estadounidense, entre ellos Ámbito y el Herald.

Consultado sobre si el cepo cambiario podía disuadir a las empresas del sector de invertir en el país, admitió no ser un experto en la temática, aunque dijo que “es un punto que nuestras empresas han resaltado en varias ocasiones”. Cuando el Herald le preguntó si el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el RIGI, podía ser un aliciente para invertir, Fernández respondió positivamente.

“Hoy, en una de las conversaciones que tuve, una empresa que está considerando una inversión importante habló muy favorablemente: lo citaron como algo que les ha ayudado a tomar una decisión”, dijo.

El Herald también le consultó si la Inflation Reduction Act, una ley norteamericana que subvenciona autos cuyas baterías provienen de Estados Unidos o de países que tengan un tratado de libre comercio con esa nación, no iría en detrimento de inversiones norteamericanas en Argentina. “El mercado está abierto y se va a necesitar litio en muchas partes del mundo”, dijo Fernández. “Entonces, Estados Unidos es un mercado, pero no es el único mercado”, dijo, aclarando que su iniciativa busca que otros países del MSP también inviertan en proyectos mineros del país.

Aunque con cierta cautela, Fernández también opinó del gobierno del presidente Javier Milei. “Nosotros apoyamos los esfuerzos de este gobierno para estabilizar la economía e impulsar el crecimiento. Naturalmente, reconocemos que hay que buscar la manera de minimizar el costo social, que es un costo importantísimo”, dijo Fernández. Consultado sobre las dificultades políticas del gobierno argentino, Fernández se negó a opinar. “Vengo de un país en el que el Congreso no se pone de acuerdo, entonces no voy a no voy a opinar sobre ese tema”, dijo, entre risas.

La cuestión ambiental

Ya desde antes de iniciar su mandato, Milei negó consistentemente la existencia del cambio climático y desfinanció programas que lo combaten. “No estoy muy al tanto de las declaraciones de Milei pero lo que sí sé es que la República Argentina en varias ocasiones ha reafirmado sus compromisos para el Acuerdo de París y entonces se trata de ayudarlos”, dijo Fernández. Para eso, el gobierno norteamericano va a donar a la Argentina u$s500.000 en asistencia técnica del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables del Departamento de Energía para desarrollar estrategias de reducción de gases de efecto invernadero y acelerar la transición hacia la energía limpia.

Durante todo el encuentro, Fernández aclaró que busca que se respete el cuidado por el ambiente. “El desafío aquí es llevar a cabo proyectos mineros de manera que beneficien a las comunidades y a los trabajadores, y respeten las leyes y a los requisitos ambientales para que los países no tengan que optar entre [evitar] un desastre ambiental y el crecimiento económico”, dijo. “En cualquier país se han dado cuenta de que si no [cuidan el medio ambiente], no van a tener éxito”, dijo. “La gente les va a bloquear la mina. Así de simple”, dijo.

En marzo, un fallo de la Corte Suprema de Catamarca ordenó a esa provincia la suspensión de la actividad en una mina de litio llamada Salar del Hombre Muerto luego de que se demostrara que la extracción del mineral había secado un río. Livent, la empresa involucrada, es estadounidense.

“Yo nunca voy a decir que nuestras empresas han hecho todas las cosas bien”, dijo Fernández. “No conozco el tema [de Catamarca] específico, pero no quiero decir que los otros son diablos y nosotros somos los ángeles: si tenemos éxito aquí y si seguimos exigiendo altos estándares, crearemos lo que nosotros llamamos un race to the top, una carrera hacia arriba y no va a ganar el que el que haga más contaminación ni el que más abusa a sus a sus empleados”.

Con información de Ámbito