Salta: La adhesión al RIGI no se trató en el Senado, pero las voluntades siguen intactas

Por Aries, el senador de Cachi, Walter Wayar, nuevamente cuestionó la adhesión de Salta al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), alertando sobre los riesgos que podría implicar para la soberanía, los recursos naturales de la provincia y la industria local.

El senador por el departamento de Cachi, aseguró que no “hubo ninguna cuestión política” para no tratar el proyecto, solo no se encontraba en el orden del día y se decidió respetar el tiempo legislativo, sin acudir al tratamiento sobre tablas.

Según su interpretación, nada cambió respecto a los votos de los senadores y la adhesión de Salta marcha sobre ruedas.

Wayar cuestionó que la aprobación se dé a cambio de una inversión de 9.000 millones de dólares en la provincia, anunciados por el ministro Luis Caputo. "No sé si están convencidos de que esta ley es buena, pero sí están convencidos de aprobarla”, apuntó el senador.

El legislador advirtió que aprobar una ley de esta magnitud en función de un beneficio económico inmediato podría traer “consecuencias desastrosas” para el país a largo plazo.

"¿Qué sacamos con aprobar leyes a cambio de USD 9.000 millones, si después nos queda una patria devastada, una Argentina sin Estado?", cuestionó. El senador enfatizó la importancia de considerar el impacto nacional de una ley antes de apoyarla, recordando que una adhesión envía un mensaje de aceptación o complicidad.

"Si vamos a priorizar lo que nos puedan dar a cada provincia para que salga una ley, no estamos entendiendo bien lo que está en juego: los recursos naturales, el territorio y la soberanía nacional”, terminó.