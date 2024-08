Tensión en la Esc. Sarmiento: Los padres exigen saber el motivo de la intoxicación

Un grupo de padres de la escuela Sarmiento firmó una nota para exigir explicaciones claras sobre la intoxicación que afectó a once estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado. Luego de no tener clases lunes y martes y que todos fueran dados de alta, este miércoles retronaron a las aulas, aunque sin establecerse aún los motivos.

“Estamos presentando una nota pidiendo que nos aclaren qué fue lo que pasó. Hasta ahora no sabemos nada concreto. Algunos chicos consumieron en el kiosco de la escuela, otros no, y los síntomas fueron diferentes. Mi hijo, por ejemplo, consumió algo del kiosco y no le pasó nada, mientras que una compañera estuvo descompuesta e incluso internada”, explicó en Aries Mariana, una de las madres.

Según Mariana, algunos médicos sugirieron que podría haber sido una intoxicación por monóxido de carbono, aunque esto fue descartado por bomberos y las autoridades. “Nos dicen que el fiscal entregará los resultados en una semana, pero no podemos esperar tanto tiempo sin respuestas. Nos preocupa la salud y seguridad de nuestros hijos”, manifestó.

Con un número muy mínimo de estudiantes en las aulas - solo de cincuenta- las autoridades pidieron que los niños lleven su propio desayuno y agua desde la casa, ya que el kiosco escolar permanece cerrado.

“Nosotros solo queremos estar tranquilos y saber que nuestros hijos están seguros. No estamos en contra de nadie, solo queremos garantías y claridad sobre lo que sucedió”, enfatizó otro padre, quien lamentó que no se haya realizado una reunión informativa antes de reanudar las clases.