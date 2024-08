Herramienta

Varias cuestiones pendientes de resolución tendrán avances a través de la tarea de las distintas comisiones, responsables de dictaminar al respecto. El entramado de relaciones políticas entre los distintos bloques se ha convertido en la principal preocupación de los legisladores y del Ejecutivo nacional, dada la posición vulnerable del oficialismo que en ninguna de las dos cámaras del Congreso tiene mayoría propia.

El gobierno libertario necesita frenar varias iniciativas que han tomado impulso en los últimos días. En su última sesión especial, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, tocando el aspecto más sensible de la gestión, que es el laborioso mantenimiento del déficit cero. Esa sanción se suma a la que dio a la movilidad jubilatoria, que se analiza en el Senado y que habilitó la lista de iniciativas que pueden ser vetadas si logran la sanción definitiva.

La actitud de la oposición, parte de la cual abandonó el acompañamiento que sostuvo en la primera parte del año legislativo y que le permitió al presidente Javier Milei tener dos leyes consideradas fundamentales para avanzar en la ejecución de sus políticas, nuevamente obliga a los negociadores a actuar para recuperar alianzas circunstanciales. Esa necesidad es un condicionamiento para todas las partes que concurren al esfuerzo de asegurar la gobernabilidad.

Algunas de las cuestiones en tratamiento no están muy cercanas a las actuales demandas de la sociedad, aunque no pierden su peso dentro de las definiciones legislativas. Es el caso, por ejemplo, del rechazo del DNU presidencial que le otorgó 100.000 millones de pesos a la SIDE en gastos reservados y que será tema central de la sesión especial de Diputados de mañana, si se realiza. Vinculada a esa cuestión se negocia la conformación de la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, que importa a las posiciones de poder que le importa a la política. Otro caso es la audiencia pública que analizará el pliego del juez Ariel Lijo, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, que también es una pieza de intercambio sobre el que la sociedad debe estar atenta en cuanto a su definición.

Muchos otros temas están en análisis pero ninguno llega al ánimo ciudadano con tanta nitidez como la cuestión salarial. Para los trabajadores registrados se trata del desarrollo de paritarias que –por ahora- no se han suspendido; montar sobre ellas la definición de las dietas de legisladores de la Nación ha irritado y mucho más, los montos consecuentes.

Este capítulo se abrió este lunes cuando sesionó la Comisión Negociadora paritaria del Congreso, para resolver el aumento de sus trabajadores Diputados y senadores aprobaron un ajuste escalonado para julio y agosto y los miembros de la Cámara alta, por una decisión aprobada por una amplia mayoría en abril, acoplaron sus dietas que alcanzarán montos más que significativos. La otra cámara tiene su propia escala, que lleva a valores menos elevados pero alejados de lo que perciben los trabajadores públicos y privados.

Desde la política hubo cuestionamientos pero no alcanzan para cambiar la decisión. La cabeza del Senado Victoria Villarruel aclaró que tiene injerencia solo sobre las paritarias a los empleados y, por no ser senadora, su ingreso no depende de la cuestionada determinación. También usando redes sociales, el Presidente de la Nación expresó su “máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores”. Lo calificó de una burla y un atropello a los trabajadores y les advirtió que sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto. De todas maneras, sabe que solo es una opinión dada la autonomía del Poder Legislativo.

La advertencia en realidad es el reconocimiento de que la herramienta que el ciudadano no entrega ni pierde y debe usar oportunamente, es el voto. Y estos hechos son datos a considerar al momento de expresar su más alta decisión

Salta, 20 de agosto de 2024