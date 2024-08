Antes de la declaración de este martes, la defensa de Fabiola Yáñez solicitó ser querellante en la causa que investiga los presuntos hechos de violencia sobre ella ejercidos por el expresidente Alberto Fernández. En el texto, presentado en el consulado argentino en Madrid, la ex primera dama amplío su declaración y reveló haber recibido un mensaje desde el entorno del expresidente en el que le aseguraban que su expareja había fallecido. “Un día me llamaron para decirme que estaba muerto”, sostuvo.

Según el relato de Yáñez, el mensaje formaba parte de una “manipulación” de los allegados a Fernández para asustarla, en medio de las amenazas de suicidio que recibía por parte de él. La ex primera dama, no obstante, no dio nombres ni mayores precisiones sobre el tema.

“Hace más de dos meses me empezó a amenazar con que se va a suicidar”, relató en el documento, en línea con lo dicho antes de solicitar ser querellante en la causa. “Hay gente de su entorno que manipula esto para que yo me asuste y me sienta responsable”, añadió en el escrito.

“No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan”, sigue el texto.

“Un día me llamaron para decirme que se había muerto, y yo llamé al hermano, desesperada, para que vaya a verlo”, reveló Yáñez a continuación, en alusión a Pablo Galíndez, el medio hermano de Fernández que se instaló a vivir en el departamento de Puerto Madero para acompañar al expresidente en sus horas más bajas.

Yáñez prosiguió con su relato sin ahondar sobre el tema. El hecho tampoco se abordó en la declaración que realizó de manera virtual desde Madrid, según pudo averiguar LA NACION de una fuente presente en la audiencia.

Según explicó Yáñez en el documento, las amenazas de suicidio recibidas en los últimos dos meses fueron las que la llevaron a cambiar de parecer y tomar la decisión de realizar la denuncia contra Fernández. “Por todo esto fue que inicialmente en la primera declaración ante el juez Ercolini no quise instar la acción, porque así me lo pidieron”, señaló.

“Para frenar este acoso y sobre todo para proteger a mi hijo, decidí finalmente el 6 de agosto denunciar”, explicó la ex primera dama, que asegura que a partir de allí las amenazas comenzaron nuevamente.

Aquellos mensajes relativos a un posible suicidio solo fueron unas de las tantas amenazas que figuran en el cuadro de violencia relatado por Yáñez en el escrito que presentó con su abogada, Mariana Gallego. Por fuera de la agresión física –los “cachetazos diarios” son solo un ejemplo– y del maltrato psicológico, la ex primera dama también afirma en el texto haber sido víctima de un amplio cuadro de violencia institucional y de terrorismo psicológico.

También aseguró que en la actualidad siente que puede ser víctima de violencia económica. “Vivo aterrada de no contar con el dinero para pagar el alquiler, la escuela de mi hijo”, señaló en el texto.

